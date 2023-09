Sie soll geputzt haben, während ihr Mann im Sterben lag: Polizei nimmt Deutsche auf Mallorca fest

Von: Jennifer Lanzinger

Eine Frau aus Deutschland wurde auf Mallorca nun festgenommen (Archivbild). © Clara Margais/dpa

Weil sie ihrem Mann nicht zur Hilfe kam, wurde eine Deutsche auf Mallorca nun festgenommen. Die Polizei äußerte einen schrecklichen Verdacht.

Palma – Weil sie ihrem Mann nicht geholfen haben soll, wurde eine Deutsche wegen unterlassener Hilfeleistung auf Mallorca festgenommen. Wie die dpa am Dienstag unter Berufung auf die Polizeieinheit Guardia Civil (Zivilgarde) berichtet, sei die Festnahme der Frau am Samstag erfolgt. Demnach habe die 65-Jährige geputzt, während sich ihr 73-jähriger Mann auf der spanischen Ferieninseln im Sterben befand. Die Deutsche habe demnach weder Erste Hilfe geleistet und auch nicht den Notruf gewählt.

Als Polizisten die Leiche in einer Wohnung in Can Picafort im Norden der Urlaubsinsel begutachteten, sei ihnen der Fall schnell merkwürdig vorgekommen, berichtete Diario de Mallorca. Der Körper wurde dem Bericht zufolge offenbar bewegt, Blutflecken seien weggewischt worden, hieß es.

Mallorca: Autopsie-Ergebnis bekannt – Polizei mit schrecklichem Verdacht

Zudem habe die Leiche des Ehemannes Wunden am Kopf aufgewiesen. Die Gerichtsmediziner und später auch die Autopsie bestätigten jedoch, dass der Deutsche an inneren Blutungen gestorben sei, die er in Folge einer langjährigen Krankheit erlitten habe. Allerdings geht die Polizei davon aus, dass die Frau nichts unternommen habe, als sich der Zustand ihres Mannes nach und nach verschlechtert habe.

Das spanische Strafgesetzbuch sieht bei unterlassener Hilfeleistung bis zu 18 Monate Haft und ein Bußgeld vor. Haftstrafen bis zu zwei Jahre werden in Spanien in der Regel zur Bewährung ausgesetzt. Das Paar wohnte auf der Insel.

Erst im August war eine 60-jährige Urlauberin aus Deutschland beim Schwimmen vor Mallorca ums Leben gekommen. Ihr Ehemann meldet sich später bei der Polizei. Auch im September starb ein Mann aus Deutschland auf Mallorca. Der Deutsche erleidet beim Baden offenbar einen Herzinfarkt und stirbt auf der Fahrt ins Krankenhaus.