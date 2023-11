„Spirit of Sun Fuster“: So viel kostet die teuerste Luxus-Finca Mallorcas

Persönlicher Koch, Heimkino und vieles mehr: Der 59-jährige Unternehmer Mats Wahlström vermietet seine noble Villa auf Mallorca an die Reichen und Schönen.

Alaró – Mats Wahlström, ein schwedischer Unternehmer, ist seit einigen Jahren Eigentümer des luxuriösen Anwesens „Spirit of Son Fuster“. Das Anwesen liegt laut dem Mallorca Magazin in der Nähe des malerischen Dorfes Alaró mitten auf Mallorca. Das 40 Hektar große Grundstück, auf dem ein ehemaliges mallorquinisches Herrenhaus aus dem Jahr 1350 steht, hat inzwischen einiges an Luxus zu bieten. Wohl dem, der in dessen Genuss kommt. Denn das Anwesen hat einen stolzen Preis.

Luxus trifft auf Historie: Den Gästen der Finca auf Mallorca soll es trotzdem an nichts fehlen

Wahlström hat die Luxus-Finca sorgfältig renoviert und modernisiert, wobei er sich besonders auf den Erhalt des historischen Teils konzentriert hat. Eine Fußbodenheizung, Klimaanlagen und isolierte Fenster sorgen dafür, dass die Gäste das ganze Jahr über eine angenehme Innentemperatur von 23 Grad genießen können. Sicher vorteilhaft, wenn es auf Mallorca mal wieder stürmt, wie kürzlich bei einem schweren Unwetter.

Die „Spirit of Son Fuster“ Finca dient größtenteils als exklusives Hotel und beherbergt nicht selten international bekannte Fußballer-Profis, Popstars und angesehene Geschäftsleuten, die auf Mallorca Erholung suchen. Otto Normalverdienern öffnet die Finca eher nicht ihre Pforte: Eine Woche kostet zwischen 83.000 und 100.000 Euro. Im Preis inbegriffen: Abschalten, selbst als Weltstar. Diskretion und die Wahrung der Privatsphäre der Gäste stehen an oberster Stelle.

In dieser Mallorca-Villa bleibt man unter sich

Das Konzept der teuersten Finca auf Mallorca ähnelt dem eines Fünf-Sterne-Hotels, mit dem Unterschied, dass sie ausschließlich von einer einzigen Gruppe gebucht werden kann. Das Service-Team von zehn Personen, inklusive eigenen Koch, stehen ausschließlich den Gästen zur Verfügung; und zwar rundum die Uhr.

Luxus-Finca Besitzer Mats Wahlström war mit Schauspielerin Ursula Karven verlobt. © dpa

Während einer Hausführung durch das Anwesen zeigt Wahlström, der Ex-Freund von Schauspielerin Ursula Karven („Holiday Affair“), wie jedes Detail in den Räumen durchdacht ist. Historische Elemente wie eine restaurierte Olivenpresse und eine umgestaltete Wasserzisterne verleihen der Mallorca-Finca den nötigen Charme. Es gibt auch moderne Einrichtungen wie einen Bürobereich und einen Kinosaal. Sportbegeisterte finden ein Volleyballfeld, Wanderwege, ein Outdoor-Fitnessstudio, eine Pferderanch und einen Spa-Bereich zum Entspannen.

Das Mallorca-Anwesen beglückt auch Outdoor-Fans

Mallorca ist nämlich nicht nur für die Partymeile bekannt, sondern auch für atemberaubende Wanderwege. Die gibt es in der Umgebung und auf dem weitläufigen Grundstück genug. Neben der schönen Natur beherbergt die „Spirit of Son Fuster“ auch Obstbäumen und Gemüsegärten. Zukünftigen soll sogar Platz für eine Trüffelfarm geschaffen werden. Ein beheizter Swimmingpool und ein preisgekröntes Soundsystem sollen in jeder Jahreszeit für einen angenehmen Aufenthalt sorgen.

Mats Wahlström, Abenteurer und erfolgreicher Hotelier, lässt sich von seinen Reisen und Erfahrungen inspirieren. Neben seinem Luxus-Anwesen auf Mallorca besitzt er auch Immobilien in Costa Rica, der Schweiz und Schweden. Er schafft Rückzugsorte für anspruchsvolle Gäste und konzentriert sich darauf, stetig neue Konzepte zu kreieren. Die Gäste sollen mit einem einzigartigen Erlebnis verwöhnt werden. Wer könnte es Wahlström da verdenken, dass sein Anwesen auch ab und zu von seiner eigenen Gesellschaft beehrt wird. (Cefina Gomez)