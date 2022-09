Mann täuscht Mallorca-Entführung vor - aus Angst vor seiner Freundin: Die bizarren Details 

Party-Nacht am Ballermann

Ein Mann feierte die ganze Nacht am Ballermann. Aus Angst vor seiner Freundin gab er eine Anzeige bei der Polizei auf. Angeblich wurde er entführt.

München/S‘Arenal - Der Ballermann auf Mallorca ist berühmt-berüchtigt. Wer zu Schlagerhits tanzen und trinken will, ist hier genau richtig. In Locations wie dem Bierkönig oder dem Mega-Park wird wild gefeiert. Ein junger Mann schien beim Feiern wohl eine besonders gute Zeit zu haben und alles um sich zu vergessen - auch seine Freundin. Viel zu spät beendete er seine Party-Nacht. Doch anstatt sich dem Ärger der Freundin zu stellen, ging dieser lieber direkt zur Polizeiwache und zeigte eine Entführung an. Sein Alibi für die durchzechte Nacht.

Mallorca-Urlauber erfindet Entführung aus Angst vor Freundin

Die Guardia Civil auf Mallorca hat eine Strafanzeige gegen den Mann gestellt, wie das Mallorca Magazin berichtete. Die erfundene Entführung kam bei der Polizeieinheit so gar nicht gut an. Dabei wollte sich ein junger Mallorca-Urlauber nur vor dem Ärger seiner Freundin schützen. Nach einer langen Nacht am Ballermann erstattete der Mann am frühen Morgen auf der Wache der Guardia Civil in Inca eine Anzeige.

Er erzählte, dass er von vier Männern in ein Auto gezerrt wurde und dass diese ihn entführten. Die Männer sollen ihm dabei seine Kopfhörer geklaut haben. Wenig später haben sie ihn auf der Autobahn von Palma de Mallorca nach Alcúdia wieder ausgesetzt. Die Polizei leitete sofort die Ermittlungen ein. Ziemlich schnell soll ihn der Verdacht gekommen sein, dass der Mann die Geschichte erfunden hat. Denn von den Entführern gab es keine Spur.

Mallorca-Entführung wird entlarvt - Mann muss Bußgeld zahlen

Als sie den Mann erneut vernahmen und ihn mit den Vorwürfen konfrontierten, gab dieser zu, die Entführung erfunden zu haben. Statt entführt worden zu sein, feierte er in s‘Arenal. Die Geschichte erfand er, um einen Streit mit seiner Freundin zu verhindern. Der Mann muss aufgrund seiner falschen Aussage ein Bußgeld zahlen. Gleich zwei Gründe, warum er jetzt doch noch Ärger von seiner Freundin bekommt.

Solche Falschaussagen seien keine Seltenheit, wie die Mallorca Zeitung berichtete. Da einige Urlauber ihre Wertgegenstände verlieren, erfinden sie Überfälle, um sich den Schaden von den Versicherungen auszahlen zu lassen. Durch ein spezielles Computersystem können die Polizisten die Lügen schnell aufdecken. Denn auf bestimmte Nachfragen haben die Anzeigen-Steller keine Antworten. Viele Hoteliers sind von dem Benehmen der Touristen mittlerweile genervt. Einige Clubs haben sogar einen Dresscode eingeführt, um die wilde Feiermeute zu zähmen. (vk)