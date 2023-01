Weltstar spaziert in Mallorca-Lokal – Besitzer „könnten nicht begeisterter sein“

Von: Kai Hartwig

Auf Mallorca bekam ein Restaurant-Besitzer prominenten Besuch. Ein Hollywood-Star kam überraschend vorbei – und zeigte keine Berührungsängste.

München/Mallorca - Die Gastronomiebranche hat harte Zeiten hinter sich. Die Auswirkungen der Corona-Pandemie machten auch hier den Besitzern von Bars, Cafes und Restaurants sehr zu schaffen. Auch auf der Ferieninsel Mallorca mussten viele Läden schließen, so mancher Promi-Wirt machte gar für immer zu.

Doch inzwischen geht es auch für die spanischen Gastronomen wieder bergauf. Das Ende der Corona-Regeln sorgte vielerorts dafür, dass wieder mehr Gäste in den Bars empfangen werden konnten. Auf Mallorca begrüßte nun ein Restaurant mit italienischer Küche einen ganz besonderen Gast. Und der tauchte völlig unvermittelt in der Lokalität auf – sehr zur Freude aller Mitarbeiter.

Hollywood-Star Morgan Freeman taucht überraschend in Mallorca-Restaurant auf – Mitarbeiter begeistert

Auf Instagram postete das in Palma ansässige „Sandro Restaurante“ Bilder des sehr prominenten Gastes, der zu den größten Hollywoodstars zählt. „Ein Schauspieler, dessen Stimme Sie kennen. Wir können es nicht fassen. Danke für diese Überraschung! So unglaublich“, schrieben die Restaurantbesitzer in englischer und spanischer Sprache.

„Morgan Freeman in unserem Haus, wir könnten nicht begeisterter sein! Wir werden diesen Moment nie vergessen, vielen Dank“, zeigten sich der Besitzer des Restaurants begeistert.

Superstar Morgan Freeman posiert mit Restaurantmitarbeitern auf Mallorca für Erinnerungsfotos

Der Superstar lächelte auf zwei Bildern neben Mitarbeitern des Restaurants freundlich in die Kamera. Offenbar hatte er keine große Sache aus seinem Restaurantbesuch gemacht und sich unter die Gäste gemischt. Der Oscar-Preisträger, gekleidet in lässigem Freizeitlook mit Jeans und T-Shirt, posierte anschließend für Erinnerungsfotos mit der Restaurantbelegschaft.

So viel Bodenständigkeit kam auch bei den Instagram-Usern gut an. „Nicht abgehoben. Spitze“, kommentierte einer. „Er ist ein großartiger Schauspieler und mag gutes Essen“, lobte ein anderer Freemans Auswahl des Restaurants auf Mallorca.

Deutlich kritischer wurde zuletzt ein Auftritt des US-Schauspielers bei einem der größten Sport-Events der Welt beurteilt. Freeman hatte während der Eröffnungsfeier der Fußball-WM 2022 in Katar eine zentrale Rolle eingenommen. Das kam nicht überall gut an. (kh)