Bis zu 120 Euro pro Person: Zahlreiche Mallorca-Restaurants führen Straf-Gebühr ein

Von: Robin Dittrich

Auf Mallorca wird in vielen Fällen eine sogenannte „No-Show“-Gebühr erhoben. Diese wird fällig, wenn Restaurantgäste zu kurzfristig absagen oder nicht kommen.

Palma – Für Gastronomen ist es ein Ärgernis, wenn Reservierungen kurzfristig storniert oder ohne Absage nicht wahrgenommen werden. Auf Mallorca scheint das Überhand zu nehmen, weshalb jetzt teils hohe Gebühren für das Nichterscheinen verlangt werden.

„No-Show“-Gebühr auf Mallorca: So teuer wird es

In Deutschland gibt es die „No-Show“-Gebühr schon länger. In vielen Restaurants müssen bei der Buchung eines festen Menüs Kreditkarteninformationen hinterlegt werden. Bei kurzfristigen Stornierungen fällt dann eine Gebühr an, die sich nach dem gebuchten Menüpreis richtet. Bis zu 150 Euro verlangen einige Restaurants, da diese auf den Kosten der Vorbereitung und des eingekauften Essens sitzenbleiben.

Werden Reservierungen in Restaurants und Lokalen kurzfristig abgesagt, kann es auf Mallorca für Gäste teuer werden. © Schoening/Imago

Auch auf Mallorca werden „No-Show“-Gebühren in Restaurants und Lokalen immer beliebter. Wie die Mallorca Zeitung schreibt, greifen rund 20 Prozent bereits mit Geldbußen durch. Die Gastronomin Vanessa Pradera vom Restaurant Lume de Génova gab an, dass satte 257 Reservierungen im Juli und August kurzfristig abgesagt wurden – teils sind Gäste nicht erschienen. Wie sie vorrechnet, ist dadurch bei einem durchschnittlichen Verzehr von 50 Euro pro Gast ein Verlust von fast 13.000 Euro entstanden.

So hoch sind die Gebühren für eine kurzfristige Absage auf Mallorca

Im Gegensatz zu einigen Restaurants in Deutschland wird es für Einheimische und Touristen auf Mallorca noch vergleichsweise günstig, wenn eine Reservierung im Restaurant nicht wahrgenommen wird. Je nach Lokal werden zwischen 20 und 120 Euro pro Gast fällig, wie der Vorsitzende des Verbands der Gastronomen (CAEB), Alfonso Robledo sagt. Zeit für eine Stornierung in Restaurants haben Gäste normalerweise bis 24 oder 48 Stunden vor der Inanspruchnahme der Reservierung.

Wie Alfonso Robledo weiter ausführt, wollen „die Gastronomen die Kunden nicht schröpfen. Aber die Lokale, die bei der Reservierung die Kreditkartendaten abfragen, erreichen so, dass die Gäste die Arbeit mehr wertschätzen.“ Die Methode scheint Erfolge zu zeigen, die „No-Shows“ hätten sich demnach deutlich reduziert, wie die Köchin Maca de Castro erfreut feststellte. Einige Gastronomen auf Mallorca verärgerten ihre Gäste mit dreisten Zusatzkosten.