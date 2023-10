„Racheaktion“: Familie stürmt Schule und verprügelt minderjährigen Schüler auf Mallorca

Von: Yannick Hanke

Aus „Rache“ hat eine Familie auf Mallorca einen Jungen verprügelt. Dieser soll zuvor Streit mit ihrem Sohn beziehungsweise Bruder gehabt haben. Was bekannt ist.

Palma – Schockierende Nachrichten von Mallorca: auf der spanischen Baleareninsel hat eine Familie eine Schule gestürmt, um einen minderjährigen Schüler zu verprügeln. Dabei soll es sich um eine „Racheaktion“ gehandelt haben, da sich das Opfer mit dem Sohn beziehungsweise dem Bruder der Angreifer um einen Ball gestritten haben soll. Das berichten die Zeitungen Diario de Mallorca und Última Hora unter Berufung auf die Behörden Mallorcas. Für Aufregung sorgte aber auch eine betrunkene Frau während einer Zugfahrt – mit Konsequenzen für sie.

Aus „Rache“: Familie verprügelt minderjährigen Schüler auf Mallorca – und stürmt dafür die Schule

Die insgesamt fünf erwachsenen mutmaßlichen Täter seien am Freitag (6. Oktober) festgenommen worden. Auf Anfrage hätten mallorquinischen Behörden diese Berichte bestätigt. Ereignet hätte sich die ungewöhnliche Attacke bereits am Mittwoch (4. Oktober) – und zwar an einer Sekundarschule in Can Pastilla an der Playa de Palma unweit des Ballermanns.

Während des Schulbetriebs sei die Familie in die Schule geplatzt. Den von ihnen gesuchten Jungen hätten die Angreifer auf dem Flur vorgefunden. Dort prügelten sie auf den Minderjährigen ein. Einige der Lehrkräfte hätten sich während des Vorfalls in den Klassenzimmern eingeschlossen. Wieder andere hätten versucht, schlichtend einzugreifen.

Wütende Familie attackiert Jungen mit Faustschlägen und Tritten – Polizei ermittelt

Das Opfer soll zwischen zwölf und 14 Jahren alt sein. Es sei mit Faustschlägen sowie Tritten attackiert worden. Mit verschiedenen Verletzungen kam der Junge dann ins Krankenhaus. Nach ihrer Attacke hätte die Angreifer die Flucht ergriffen. Doch seien sie bald von der Polizei identifiziert und ausfindig gemacht worden.

Die Festgenommenen würden nun der Verursachung öffentlicher Unruhe beschuldigt. Zudem werde drei von ihnen Körperverletzung zur Last gelegt. Ihre Attacke auf den minderjährigen Jungen wurde von den Überwachungskameras der Schule gefilmt und von einigen Medien Mallorcas veröffentlicht. Wie die Mallorca Zeitung berichtet, hätte sich bereits das Bildungsministerium eingeschaltet und will nun die genauen Hintergründe der Attacke erforschen. Für einen handfesten Skandal sorgten derweil Urlauber während ihres Fluges nach Ibiza. dpa/han