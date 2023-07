„Katastrophale Verletzungen“: Schwimmerin auf Mallorca von Motorboot überfahren

Von Schiffsschraube gezeichnet

+ © Lokalpolizei Alcúdia. Tragischer Vorfall auf Mallorca am ersten Juli-Wochenende. Eine Schwimmerin wurde von einem Motorboot überfahren. © Lokalpolizei Alcúdia.

Von einer Schiffsschraube erfasst: Vor der nördlichen Küste der Baleareninsel Mallorca ereignet sich ein tragischer Unfall mit einer Schwimmerin.

München/Mallorca – Der nächste schlimme Vorfall auf Mallorca: Vor der Küste von Alcanada im Norden der Balearen-Insel ist eine 63-jährige Schwimmerin auf offenem Meer von einer Schiffsschraube erfasst worden. Das berichtet das Mallorca Magazin auf seiner Website.

Mallorca: Motorboot überfährt Schwimmerin vor Alcanada bei Alcudia

Demnach ereignete sich der tragische Vorfall am vergangenen Sonntag (2. Juli) gegen 17 Uhr. Wie der Rettungsdienst SAMU mitgeteilt habe, erlitt die Frau aufgrund der Schnitte „katastrophale Verletzungen an den Extremitäten“.

Woher die Frau stammt, die in ein Krankenhaus eingeliefert wurde, geht aus dem Bericht nicht hervor. Auch nicht, ob das Motorboot, das sie überfuhr, der Küste deutlich zu nahe kam oder die schwer verletzte Frau zum Zeitpunkt des Unfalls möglicherweise sehr weit auf dem Meer draußen schwamm.

Die Verunfallte liegt zur Behandlung im Uniklinikum Son Espases der Insel-Hauptstadt Palma, schreibt das Mallorca Magazin. Ihr Zustand gilt demnach als kritisch. Die Polizei habe die Ermittlungen aufgenommen, auch dazu, warum das Motorboot angeblich einfach weiterfuhr. Denn: Laut dem Bericht habe die Besatzung eines anderen Motorbootes die Frau aus dem Wasser gezogen. Ermittler gingen indes davon aus, dass die Personen auf dem Unfallboot das Drama wegen des Motorenlärms gar nicht bemerkt haben könnten.

Mallorca: Immer wieder schwere Unfälle mit Schiffsschrauben

Wie es in dem Bericht weiter heißt, würden sich immer wieder schwere Unfälle mit Schiffsschrauben zutragen. Erst Mitte Juni geriet eine 34-Jährige an der Ostküste Mallorcas unter ein Motorboot und wurde dabei getötet. Am bei Urlaubern beliebten Strand von Es Trenc im Südosten der Ferieninsel habe ein deutscher Tourist 2018 einen Arm verloren, 2015 sei in Sa Ràpita ein Kind bei einem Unfall mit einer Schiffsschraube ums Leben gekommen. Im August 2015 sei zudem ein elfjähriges Mädchen am Strand von Peguera durch eine Schiffsschraube schwer verletzt worden.

Auch in diesem Jahr ist der Andrang von Touristen auf Mallorca groß. Allein aus Deutschland werden 4,1 Millionen Urlauber erwartet, was eine Steigerung um 300.000 Buchungen im Vergleich zum Vorjahr bedeuten würde. Im Schnitt kommen 14 Millionen Urlauber pro Jahr auf die prominente Balearen-Insel im Mittelmeer - samt negativen Effekten.

Balearen-Insel Mallorca: Ärger mit Party-Touristen und schwere Unfälle mit Motorbooten

So war mancher Mallorca-Wirt schon im Juni genervt von Party-Touristen, und im Stadtteil Son Espanyolet der Balearen-Hauptstadt Palma werden reihenweise Immobilien durch Ausländer aufgekauft, was nicht jedem Einheimischen passt. Hinzukommen etwa Schlägereien unter Party-Wütigen, so wurde kürzlich beispielsweise ein 20-jähriger Deutscher in einem Club am Paseo Marítimo in Palma übel zugerichtet. (pm)