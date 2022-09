Spektakuläre Entdeckung auf Mallorca: Urlauberin entdeckt seltenes Tier am Strand

Von: Jennifer Lanzinger

Mallorca erfreut sich großer Beliebtheit, nun konnten Urlauber und Einheimische Delfine am Strand sehen. © IMAGO

Ein seltenes Tier hat sich nun an den Strand der Playa de Palma auf Mallorca verirrt. Eine Urlauberin machte von dem Spektakel ein Foto.

Mallorca - Mallorca erfreut sich als Urlaubsziel großer Beliebtheit, jedes Jahr reisen tausende Touristen aus Deutschland an die Playa de Palma. Eine ungewöhnliche Entdeckung konnten nun zahlreiche Urlauber und Einheimische am Strand auf Mallorca machen. Ins Wasser an der Playa de Palma verirrten sich nun nämlich Delfine.

Spektakuläre Entdeckung auf Mallorca: Urlauberin entdeckt seltenes Tier am Strand

Von der ungewöhnlichen Entdeckung im Meer berichtet die Mallorca Zeitung. Wie das Portal berichtet, hatte eine Leserin den außergewöhnlichen Moment mit einem Foto eingefangen. Zugetragen haben soll sich das Spektakel am Sonntag, 11. September 2022. Wie viele Delfine sich in Ufer-Nähe verirrten, ist bislang nicht bekannt. Wie das Mallorca Portal jedoch berichtet, sollen die Tiere so nah ans Ufer gekommen sein, dass in diesem Bereich Menschen sogar noch stehen hätten können. Ungewöhnliches Verhalten, das die Tiere dabei an den Tag legen. Dank sommerlicher Temperaturen dürften sich aktuell nämlich noch zahlreiche Touristen und Badende an den Stränden und auch im Wasser aufhalten.

