Mallorca-Unwetter überschwemmt die Insel: Menschen in Autos eingesperrt – Ort vollkommen abgeschnitten

Von: Maximilian Kettenbach

Massive Unwetter haben die Baleareninsel Mallorca heimgesucht. Urlauber müssen sich wohl darauf einstellen, dass das noch einige Tage so weitergehen könnte.

Update vom 5. Juni, 9.24 Uhr: In der Gemeinde Porreres auf Mallorca kam es am Sonntagnachmittag zu zahlreichen Zwischenfällen. Wie die Mallorca Zeitung berichtet, mussten etliche eingeschlossene Autofahrer aus ihren Autos befreit werden. „Es gab einen Moment, in dem alle Verbindungsstraßen in den Ort abgeschnitten waren“, sagte ein Sprecher der Ortspolizei.

Nach Angaben des Wetterdiensts Aemet fielen 78 Liter Regen pro Quadratmeter in knapp zwei Stunden. In Porrreres und Umgebung kommt es schon seit Tagen immer wieder zu Unwettern. Dem Bericht zufolge könne der Boden kaum noch Wasser aufnehmen, Felder und Straßen sind schnell überschwemmt.

Für den Sonntagnachmittag wurde noch Warnstufe Orange wegen Starkregens ausgegeben, am Montag gilt für das Innere und den Süden der Insel Warnstufe Gelb. Starkregen im Inselinneren, Es Pla, sei weiterhin nicht ausgeschlossen. Wie weitere Videos in den Sozialen Medien zeigen, regnete es auch in Llucmajor und Algaida wie aus Kübeln.

Mallorca-Unwetter: Sintflut-Regen überschwemmt die Insel - Videos zeigen Ausmaß

Erstmeldung vom Samstag, 3. Juni: München – „Wer in den kommenden zehn Tagen Urlaub rund um das Mittelmeer gebucht hat, der hat Pech gehabt“, erklärt Meteorologe Dominik Jung von wetter.net und bezieht sich dabei auf Berechnungen des Climate Forecast Systems (CFS). Im schlimmsten Falle könnte es sogar noch bis in den August so weitergehen, heißt es. Gruselige Aussichten sind das.

Während wir in Deutschland also mehr und mehr ins Schwitzen kommen, saufen die Mittelmeerländer Italien oder Teile Spaniens in den kommenden Tagen ab. Die Baleareninsel Mallorca hat es dabei schon getroffen.

Mallorca-Unwetter: Sintflutartiger Regen überschwemmt Teile der Insel - Videos zeigen Ausmaß

Am Donnerstag (1. Juni) ist es vor allem in der Inselmitte von Mallorca zu schweren Unwettern gekommen. Bilder und Videos aus Gemeinden wie Porreres, Campos und Felanitx zeigen überflutete Straßen, die Inselhauptstadt Palma wurde dagegen verschont, berichtet die Mallorca Zeitung. Am stärksten traf der Niederschlag Porreres, wo laut dem spanischen Wetterdienst Aemet bis 19 Uhr 95,5 Liter Regen pro Quadratmeter gefallen sind.

Nach den sintflutartigen Regenfällen erhöhte der Wetterdienst die Warnstufe für Freitag von Gelb auf Orange. Auch Gewitter und Hagel schließt Aemet dem Bericht zufolge nicht aus. Ein Desaster für alle Urlauber, die sich auf die Baleareninsel verirrt haben. Um eine Zahl zu haben: Der Deutsche Reiseverband (DRV) erwartet laut Mallorca Magazin 2023 insgesamt 4,1 Millionen Touristen alleine aus Deutschland.

Sintflutartiger Regen überschwemmt die Insel Mallorca, wie auf diesem Screenshot eines Videos zu sehen ist. © Privat

Mallorca-Unwetter - und erstmal kein Ende in Sicht: Warnstufe erhöht

Und sie werden wohl – Region-abhängig – auch in den kommenden Tagen keinen wirklichen Spaß haben. Selbst wenn die Temperaturen nach dem Wochenende wieder auf um die 30 Grad klettern sollen, hält der Regenguss wohl noch ein paar Tage an. Am Samstag gilt auf der ganzen Insel zwischen 12 und 19 Uhr Warnstufe Gelb wegen Regens. Bis mindestens Montag bleibt es wechselhaft.

Und darf man den Wetter-Experten von Wetter.net glauben, werden sich Urlauber wie Einheimische auf der Insel an das Wetter weiter gewöhnen müssen.

