Rekord-Regenfälle auf Mallorca: Überschwemmungen und gesperrte Strände

Von: Robin Dittrich

Heftige Unwetter mit starken Niederschlägen sorgten für Überschwemmungen auf Mallorca. Es regnete so viel wie noch nie zuvor seit Beginn der Messungen.

Palma – Bereits Ende August wurde die Urlaubsinsel Mallorca von heftigen Unwettern heimgesucht. Jetzt gab es erneut Starkregen, wie der Wetterdienst Aemet mitteilte. Die Behörden griffen zu einer drastischen Maßnahme.

Nach starken Niederschlägen: Überschwemmungen auf Mallorca

Durch die starken Niederschläge wurden viele Straßen, Häuser und Garagen auf Mallorca überflutet. Der Starkregen betraf vor allem den Südwesten der spanischen Mittelmeerinsel, wie Aemet verkündete. Im Norden der Inselhauptstadt Palma fielen zwischen Dienstag und Mittwoch über 100 Liter Regen in nur 24 Stunden. 104 Liter gab es sogar an der Balearen-Uni, 119 Liter in Secar de la Real. Seit der Beginn der Erfassungen gab es keine so großen Niederschlagsmengen an den Messstationen.

Auf Mallorca galt aufgrund starker Unwetter zwischenzeitlich die Unwetterwarnstufe zwei (Orange). © Clara Margais/dpa

Zahlreiche Feuerwehreinsätze waren die Folge der schweren Regenfälle. Es mussten etliche Keller und Garagen leergepumpt werden. Auch aus einem Fahrzeug wurden in Not geratene Menschen gerettet. Durch die starken Regenfälle und der folgenden Überschwemmungen gab es einige Verkehrsbehinderungen. Viele Sturzbäche verwandelten sich in reißende Flüsse – Menschen wurden dabei aber bislang nicht verletzt. Die Unwetter-Lage entspannte sich mittlerweile etwas.

Mallorca sperrt wegen starken Niederschlägen mehrere Strände für Touristen und Einheimische

Die Unwetterwarnung der Stufe zwei (Orange) wurde vom Wetterdienst Aemet am Mittwochmittag aufgehoben. Im Norden der Region Katalonien im Nordosten Spaniens galt aber weiterhin die Unwetterwarnstufe drei (Gelb). Wie die Mallorca Zeitung berichtete, sperrte die Stadtverwaltung von Palma alle Strände im Stadtgebiet für Badegäste auf der Urlaubsinsel Mallorca. Begründet wurden die Maßnahmen mit Abwässern, die in die Bucht gelangt waren.

Die Sperrung galt für den Playa de Palma, Cala Major, der Stadtstrand Can Pere Antoni, Ciutat Jardi, Cala Estància sowie Portitxol. Bereits am Donnerstag soll die Sperrung der Strände schon wieder aufgehoben werden. Ein Grund für die schweren Regenfälle waren zwei Hurrikans, die vom Atlantik in Richtung Europa zogen und ein riesiges Tiefdruckgebiet entwickelten. In Deutschland soll die dadurch entstandene Unwetter-Phase schon fast überstanden sein. (rd mit dpa)