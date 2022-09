Einstürzgefährdet

Pocket

Facebook

Twitter

E-Mail

Autor Christina Denk schließen

Feedback schließen

Weitere schließen

Zwei deutsche Rentner haben bei einem Unfall auf der Urlaubsinsel Mallorca ein Aquädukt so stark zerstört, dass es abgerissen werden musste. Es war einsturzgefährdet. Bilder zeigen die Ausmaße.

Son Servera – Auf der Urlaubsinsel Mallorca musste am Samstag (17. September) eine Brücke abgerissen werden. Der Grund? Zwei deutsche Rentner hatten mit ihrem Wagen den Pfeiler des historischen Monuments gerammt. Sie waren mit dem Kleinwagen von der Straße abgekommen, berichtet die Mallorcazeitung.

Mallorca: Deutsche Rentner rammen Brücke – Ehepaar im Krankenhaus, Straße gesperrt

Ein zerstörtes Monument: Wie die Fotos vom Unfallort zeigen, ist einer der Pfeiler der Brücke „Pont den Calet“ am Ortseingang von Son Servera im Osten von Mallorca deutlich eingefallen. Die beiden Rentner waren mit ihrem Skoda-Kleinwagen von der Straße abgekommen und in den Brückenpfeiler gerast. Das deutsche Ehepaar wurde noch vor Ort von einem Krankenwagen versorgt und in ein Krankenhaus nach Manacor gebracht. Wie schwer die beiden Insassen verletzt wurden, ist nicht bekannt.

Zum Schutz der anderen Autofahrer wurde die Straße auf Mallorca, wo aktuell heftige Unwetter toben, zunächst gesperrt. Es war unklar, ob die Brücke drohte einzustürzen.

Mallorca: Stark zerstörte Brücke muss abgerissen werden – nur Stunden nach dem Unfall

Offenbar sahen die Techniker der Gemeinde keine andere Möglichkeit. Gegen 20 Uhr am Samstag, etwa viereinhalb Stunden, nachdem der Unfall passiert war, wurde die „Pont den Calet“ mit der Hilfe der Guardia Civil und der Feuerwehr abgerissen, so die Mallorcazeitung.

+ Nach dem Unfall des deutschen Rentnerpaares musste die Brücke in Son Servera auf Mallorca abgerissen werden. © Screenshot/Twitter AJSonServera

Bei der „Pont den Calet“ der Ortschaft Son Servera handelt es sich um ein altes Aquädukt, das früher dazu diente, Wasser in die Stadt zu leiten. Das Rathaus von Son Servera teilte mit, dass die historische Brücke wieder aufgebaut werden soll, berichtet das Mallorcamagazin. Im aktuellen Zustand sei es jedoch unmöglich gewesen, sie zu erhalten. Sie habe eine Gefahr für den Verkehr dargestellt. Ebenfalls auf Mallorca ereignete sich erst kürzlich ein tragischer Unfall. Zwei Touristen wurden am Strand vom Blitz erschlagen. An einem der beliebtesten Strände Mallorcas droht nun jedoch ein Badeverbot. (chd)

Rubriklistenbild: © Screenshot/Twitter AJSonServera