Touristin auf Mallorca vergewaltigt? Junge Frau aus Deutschland meldet Übergriff

Zwei Männer verdächtigt

Pocket

Facebook

Twitter

E-Mail

Autor Robin Dittrich schließen

Feedback schließen

Weitere schließen

Auf Mallorca soll es erneut zur Vergewaltigung einer deutschen Touristin gekommen sein. Zwei deutsche Urlauber stehen unter Verdacht.

Palma – Immer wieder kommt es auf der spanischen Urlaubsinsel Mallorca zu mutmaßlichen Vergewaltigungen. Jetzt meldete eine junge deutsche Touristin einen erneuten Übergriff von zwei Männern.

Deutsche Urlauber auf Mallorca stehen unter Vergewaltigungsverdacht

Die mutmaßliche Vergewaltigung soll sich bereits am Donnerstag der vergangenen Woche zugetragen haben. Am Freitag, dem 13. Oktober, wurden dann zwei Männer auf der spanischen Mittelmeerinsel festgenommen. Wie die Zeitung Última Hora meldete, handelte es sich bei den unter Vergewaltigungsverdacht stehenden Männern um zwei deutsche Urlauber. Wie es vonseiten der Zeitung heißt, sind die mutmaßlichen Täter beide 27 Jahre alt.

+ Erneute Vergewaltigungsvorwürfe auf Mallorca: Eine junge Deutsche meldete einen Übergriff von zwei Männern in einem Hotel. © Isaac Buj/dpa (Symbolbild)

Das Opfer, eine junge Frau aus Deutschland, befand sich mit ihrer Mutter im Urlaub auf Mallorca. Aus Ermittlungskreisen heißt es, dass das Opfer einen der beiden Deutschen in einem Lokal an der Playa de Palma kennengelernt habe. Nachdem sie gemeinsam auf dem „Ballermann“ feierten, gingen die beiden in das Hotelzimmer des Mannes und hatten einvernehmlichen Geschlechtsverkehr, die junge Deutsche blieb anschließend über Nacht in dem Zimmer.

Gruppenvergewaltigung auf Mallorca erschütterte die Urlaubsinsel

Als die junge Frau am nächsten Morgen im Hotelzimmer des einen Mannes aufwachte, soll sie von dem Zweiten vergewaltigt worden sein. Bei diesem handelte es sich demnach um einen Freund ihrer Bekanntschaft. Der Mann, mit dem die Deutsche noch in der Nacht einvernehmlichen Sex gehabt hatte, beteiligte sich demnach zwar nicht an der Tat, soll aber tatenlos zugeschaut haben. Der Untersuchungsrichter ließ die beiden 27-jährigen Tatverdächtigen am Samstag unter Auflagen auf freien Fuß. Einer der Verdächtigen soll eine Kaution hinterlegt haben.

Die Tat erinnert an einen Fall aus dem Juli 2023. Eine Gruppe von fünf Männern aus Nordrhein-Westfalen soll dort eine 20-Jährige aus Hannover zum Sex gezwungen haben. Die Verdächtigen filmten ihre Tat sogar mit dem Handy und kamen kurz darauf in U-Haft. Auch im August kam es erneut auf der Playa de Palma zu einer mutmaßlichen Vergewaltigung, wieder mit einer Deutschen als Opfer. Bei einer weiteren Gruppenvergewaltigung im August sollen sogar acht junge Männer beteiligt gewesen sein. (rd mit dpa)

Rubriklistenbild: © Isaac Buj/dpa (Symbolbild)