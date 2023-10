Arbeiter pinkelt heimlich in Bier-Tank – Ekel-Clip löst Brauerei-Skandal aus

Von: Frederic Rist, Moritz Bletzinger

Das gehört aber mit Sicherheit nicht ins Malz: Ein Mann uriniert doch wirklich in den Tank einer Brauerei. Das Video geht viral und die Bier-Aktie rauscht ab.

Pingdu – Pieselt der da tatsächlich ins Bier? Aktuell sorgt ein Clip um die chinesische Brauerei Tsingtao auf der Plattform „Weibo“ für Aufregung. Das Video, das in den sozialen Netzwerken bereits über zehn Millionen Mal aufgerufen wurde, zeigt einen mutmaßlichen Mitarbeiter der Brauerei in Uniform und Helm, der über eine hohe Wand in einen Bierbehälter klettert und dort hineinuriniert. Der Vorfall wird momentan von den chinesischen Behörden geprüft, wie BBC News mitteilt.

Mann pinkelt in Bier-Tank: Menschen in China wollen wegen Video kein Tsingtao mehr trinken

Laut der lokalen Nachrichtenagentur The Paper soll der Urinier-Vorfall in einer Tsingtao-Fabrik im Osten Chinas stattgefunden haben. Das Unternehmen habe nach Bekanntwerden des widerlichen Skandals unverzüglich die Polizei informiert und eine Untersuchung der Geschehnisse angekündigt. „Derzeit ist die betroffene Malzcharge vollständig versiegelt“, so Tsingtao in einer offiziellen Stellungnahme. Zahlreiche Nutzer äußerten bereits in den sozialen Medien ihren Abscheu und drohten, kein Tsingtao-Bier mehr zu konsumieren.

Die mit Urin verseuchte Ladung, soll es nicht in den Brauprozess geschafft haben: Trotzdem boykottieren Menschen in China die Marke Tsingtao seit dem Pinkel-Video. © NurPhoto/Imgao/Screenshot

Aktienkurs rauscht nach Pinkel-Gate ab: Polizei nimmt zwei Männer fest

Tsingtao, die zweitgrößte Brauerei Chinas, ist vor allem für ihre Lagerbiere hoch angesehen. Weltweit ist ihr Bier in über 100 Ländern erhältlich. Der Pinkel-Vorfall könnte jedoch unschöne Folgen haben. Seit das Video im Netz kursiert, ist der Tsingtao-Aktienkurs um bis zu 7,5 Prozentpunkte gesunken. Aktuell stehen die Brauereien in Bayern vor anderen, großen Herausforderungen.

Laut Berichten der staatlichen Zeitung National Business Daily wurden in Pingdu zwei Männer festgenommen: Der, der in den Tank urniert haben soll und der, der ihn mutmaßlich dabei gefilmt hat. Haben sie am Ende doch im Auftrag der Konkurrenz gepieselt? Die Ermittlungen werden es zeigen. „Kann das schmecken?“, fragen sich auch Bierliebhaber in Deutschland, eine Brauerei macht Bier aus Wasser und Pulver. (fr)

Für diesen von der Redaktion geschriebenen Artikel wurde maschinelle Unterstützung genutzt. Der Artikel wurde vor Veröffentlichung von Redakteur Moritz Bletzinger sorgfältig überprüft.