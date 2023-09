Wirt aus Wien bietet Österreichs teuerste Pizza an – sie ist schwarz und kostet 469 Euro

Von: Nadja Zinsmeister

Die teuerste Pizza Österreichs wird mit Kaviar und Blattgold serviert. © Screenshot YouTube @DJMosaken

Eine Pizzeria in Wien bietet die teuerste Pizza des Landes an. Statt Tomaten und den üblichen Zutaten finden Gäste puren Luxus auf ihrem Teller. Für fast 500 Euro.

Wien – Wie muss eine Pizza aussehen, damit sie stolze 469 Euro wert ist? Diese Frage kann ein Restaurant-Besitzer aus Wien in Österreich beantworten. In seiner Pizzeria „Viva La Mamma“ im ersten Bezirk der Stadt verspricht der Inhaber Michael Dvoracek seinen Gästen ein einmaliges Erlebnis mit der Pizza „Mamma Rich“. Wer sie probieren möchte, muss aber mindestens einen Tag zuvor bestellen. Denn so spontan geht eine Luxus-Pizza nicht. Nicht die teuerste, aber die beste Pizza Deutschlands gibt es unterdessen in Bayern.

Dabei sieht die Pizza alles andere als klassisch aus. Tomaten oder Gemüse fehlen gänzlich. Selbst der Teig sieht nicht knusprig braun aus, sondern ist schwarz. „Der Teig für die ‚Mamma Rich‘ wird mit Sepia Tinte eingefärbt, mit Fior di latte, also Mozzarella, belegt und kommt dann in den Ofen“, erklärt Michael Dvoracek gegenüber der österreichischen Zeitung Heute. Anschließend werde die frisch gebackene Pizza mit Stracciatella di burrata ergänzt, einer feinen Creme aus Sahne und Käse. Übrigens: Pizzateig lässt sich auch ganz einfach selber machen - genauso gut wie beim Italiener.

Teuerste Pizza Österreichs für 469 Euro: Blattgold und Kaviar statt Tomaten und Gemüse

Das Highlight und damit auch der Grund für den teueren Preis folgt zum Schluss: „Am Tisch bekommt die Pizza ihr Finish mit 23 Karat Blattgold und 125 Gramm Royal Kaviar“, so Dvoracek im Gespräch mit der Zeitung weiter. Fotos auf der Website zeigen, wie anschließend mit einer goldenen Schere angeschnitten wird. Wer die Pizza für 469 Euro bestellt, soll sie außerdem gemeinsam mit einer Flasche Champagner der Marke Moet serviert bekommen.

Auf YouTube teilt ein Gast sein Fazit, nachdem er die teuerste Pizza Österreichs probiert hat. „Da ich ein großer Kaviar-Fan bin, hat sie mir sehr gut geschmeckt“, erzählt er in seinem Video.

Am Ende muss natürlich jeder selbst entscheiden, ob einem die Pizza für den Preis wert ist. In dem Restaurant sei sie aber bereits mehrmals bestellt worden. Im ersten Monat hätten demnach bereits vier Personen für das Erlebnis bezahlt. Weltweit gesehen schneidet die Pizza dabei noch als „relativ“ günstig ab. Wie die Pizzeria-Website manoosh.com berichtet, gibt es die teuerste Pizza der Welt derzeit in Salerno in Italien. Unglaubliche 12.000 Dollar (etwa 11.360 Euro) soll die Kreation mit dem Namen „Louis XIII“ wert sein. (nz)