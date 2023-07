Leichenfund auf Mallorca: Zwei tote Männer sitzend im Freien aufgefunden

Von: Eileen Kelpe

Zwei Männerleichen wurden auf Mallorca auf einem Sofa und einem Holzstuhl sitzend gefunden. Die Ermittler vermuten, dass Drogen im Spiel waren.

Manacor – Am Montag (26. Juli) machte ein Anwohner der Gemeinde Manacor auf Mallorca einen grausigen Fund: Er entdeckte zwei stark verweste Männerleichen, umgeben von Müll auf einem Feld. Beide fand er in sitzender Position auf, den einen auf einem Sofa und den anderen auf einem Holzstuhl, berichtet die Mallorca Zeitung. Wie lange die beiden Männer sich schon dort befanden, sei noch nicht bekannt. Aufgrund der hohen Temperaturen befanden sie sich bereits in einem fortgeschrittenem Verwesungsstadium.

Leichenfund auf Mallorca: Dramatische Szenen spielen sich am Fundort ab

Am Dienstag (25. Juli) konnte bereits einer der Männer identifiziert werden. Er wurde vor zwei Wochen als vermisst gemeldet und soll laut Mallorca Zeitung ein Mitglied einer bekannten Familie der Stadt sein. Auch der zweite Mann soll, wie laut Angaben der Zeitung Ultima Hora mittlerweile bekannt ist, zu dieser Familie gehören. Angehörige sollen nach Bekanntmachung der Nachricht zu dem Fundort gekommen sein, an dem sich dann dramatische Szenen abgespielt haben sollen, berichtet die Mallorca Zeitung.

Laufende Ermittlungen auf Mallorca: Polizei geht von Drogenmissbrauch aus

Während die Polizei erstmal in alle Richtungen ermittelte, konnten die Ergebnisse der am Dienstag (25. Juli) durchgeführte Autopsie erste Erkenntnisse liefern: Die Männer sollen laut Ultima Hora nicht durch Gewalteinwirkung gestorben sein. Die Polizei vermutet in erster Linie, dass Drogen mit im Spiel waren: Die Männer sollen nach dem Einnehmen von Betäubungsmitteln in der Sonne eingeschlafen sein, durch die hohen Temperaturen dehydriert gewesen sein und das Bewusstsein verloren haben, berichtet Ultima Hora.

Ob dieses die tatsächliche Todesursache der Männer ist, soll durch eine toxikologische Untersuchung geklärt werden. Die Ergebnisse stehen noch aus, so Ultima Hora. (eike)