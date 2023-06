Mann in der Schweiz entdeckt eigene Todesanzeige in der Zeitung: „Ich habe keine Feinde“

Von: Joshua Eibl

Ein Schweizer bekam in einer Zeitung seine eigene Todesanzeige zu Gesicht. Obwohl er die Nachricht mit Humor entgegennahm, hat sie einen ernsten Hintergrund.

München - Nikita Tardent ist nicht tot. Genau das stand aber am 15. Juni in der Tageszeitung Le Quotidien jurassien – mit Bild des angeblich Verstorbenen. Doch wie konnte es dazu kommen?

„Mir geht es gut, ich bin am Leben. Das ist die Hauptsache“, sagt der 36-Jährige zu der News-Seite Ajour - die zuerst über den kuriosen Fall berichtet hatte. Der Mann aus der Schweiz gibt an, dass jemand sein Google-Konto gehackt habe. „Ich bin der Einzige, der das Foto aus der Todesanzeige besitzt“, sagt Tardent. Das Bild sei bereits Mitte der 2000er aufgenommen worden. „Es befindet sich in meinem persönlichen Drive.“

Weder Todesdatum noch Ort genannt: Anzeige in der Schweiz weist Lücken auf

Die Todesanzeige offenbart bei näherer Betrachtung einige Fehler: Es wird mit „DRAlpha“ eine Vereinigung genannt, die gar nicht existiert. Außerdem ist der Vor- und Nachname vertauscht und weder ein Todesdatum noch ein Todesort angegeben.

Die mysteriöse Todesanzeige des 36-jährigen Mannes aus Tavannes im „Quotidien Jurassien“, zusammen mit der Richtigstellung der Zeitung. © heute.at (Screenshot)

Familienmitglieder melden sich: Sorge um Todesanzeige

Die Zeitung veröffentlichte kurz nach der ursprünglichen Veröffentlichung eine Richtigstellung: „Er ist am Leben und wir hoffen, dass er das noch lange bleibt.“ Man wolle sich beim Betroffenen und seiner Familie entschuldigen. Zudem behalte sich die Tageszeitung rechtliche Schritte vor.

Nach dem Erscheinen der mysteriösen Todesmeldung hatten sich mehrere Angehörige um den 36-Jährigen gesorgt und sich bei ihm gemeldet. „Ich habe Hunderte von Nachrichten erhalten“, berichtet Tardent. Weiterhin möchte der Schweizer sich jedoch nicht mit diesem kuriosen Fall auseinandersetzen und auch keine rechtlichen Schritte einleiten.

Eine daraufhin veranlasste Recherche von Ajour ergab, dass kurz vor der Todesanzeige jemand von der E-Mail-Adresse des 36-Jährigen Informationen zu den Preisen und den Veröffentlichungsfristen der Todesanzeigen einholte.

„Ich habe keine Feinde und mit niemandem ein Problem“: Schweizer nimmt es mit Humor

Einen Grund für diesen Hackerangriff und anschließendem schlechten Scherz konnte er sich nicht erklären. „Ich habe keine Feinde und mit niemandem ein Problem“, sagte Tardent zu Ajour. Der Schweizer nahm den kuriosen Vorfall mit Humor.

Um den Hacker zu finden, habe Tardent einen Computerfachmann aus seinem Bekanntenkreis beauftragt. Auf Nachfrage von 20 Minuten konnte die verantwortliche Person bis zum heutigen Zeitpunkt noch nicht gefunden werden.