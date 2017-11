Blutbad in texanischer Kirche: Schütze stirbt nach Verfolgungsjagd

Bei einer Schießerei in einer Kirche in den USA sind zahlreiche Gläubige ums Leben gekommen. Nach einer Verfolgungsjagd mit der Polizei stirbt auch der Täter.

Sutherland Springs - Erneutes Blutbad durch einen Schusswaffenangriff in den USA: In einer Kirche im Bundesstaat Texas hat ein Mann mindestens 20 Teilnehmer eines Sonntagsgottesdienstes erschossen und zahlreiche weitere verletzt. Auch der Schütze war tot, wie ein Polizeisprecher sagte. Unklar war zunächst, ob er sich selber das Leben nahm oder von der Polizei erschossen wurde. Auch die Hintergründe der Tat lagen noch im Dunkeln.

Laut US-Medienberichten betrat der Schütze am späten Vormittag (Ortszeit) die Baptistenkirche in dem Dorf Sutherland Springs 50 Kilometer südöstlich von San Antonio und eröffnete das Feuer auf die Gläubigen. Der Täter starb nach Angaben des Polizeisprechers wenig später in einem Nachbarbezirk in seinem Fahrzeug. Eine Verfolgungsjagd habe es nicht gegeben, sagte Polizeisprecher Robert Murphy.

Keine genauen Zahlen zu Toten und Verletzten

Die genaue Zahl der Toten und Verletzten war zunächst unklar. Albert Gamez Jr. von der Verwaltung des Bezirks Wilson sagte der Nachrichtenagentur AFP, nach einer ihm vorliegenden Bilanz seien 27 Menschen getötet und mehr als 20 verletzt worden. Eine offizielle Bestätigung dieser Zahl gebe es aber noch nicht.

Der Fernsehsender ABC News berichtete unter Berufung auf einen Sprecher der Sicherheitskräfte von mindestens 20 Toten und 30 Verletzten. Die "Dallas Morning News" berichtete auf ihrer Website, ein zwei Jahre altes Kind sei unter den Verletzten.

Zeuge hat mindestens 20 Schüsse gehört

Ein Zeuge, der bei einer gegenüber der Kirche liegenden Tankstelle arbeitet, berichtete im TV-Sender CNN, er habe mindestens 20 Schüsse gehört. Sie seien in kurzer Folge abgefeuert worden. Andere Zeugen sagten, der Schütze scheine mehrfach nachgeladen zu haben.

Die Kirche wurde von der Polizei abgeriegelt. Einige Verletzte wurden in Hubschraubern abtransportiert. US-Präsident Donald Trump, der sich zum Beginn einer knapp zweiwöchigen Asienreise in Japan aufhielt, schrieb im Kurzbotschaftendienst Twitter: "Möge Gott den Menschen in Sutherland Springs, Texas, beistehen." Er verfolge die Lage von Japan aus.

Erinnerungen an Massaker von Las Vegas

Es handelt sich um das zweite große Blutbad durch eine Schusswaffenattacke innerhalb weniger Wochen in den USA. Erst vor fünf Wochen hatte ein Heckenschütze in Las Vegas 58 Besucher eines Countrymusik-Festivals getötet. Dies war das schlimmste mit Schusswaffen verübte Massaker der jüngeren US-Geschichte. Die Motive des Täters von Las Vegas sind bis heute unklar.

Das Blutbad in Sutherland Springs erinnert aber auch an den Angriff auf eine Kirche in Charleston im Bundesstaat South Carolina im Juni 2015. Damals erschoss Dylann Roof, ein bekennender Anhänger des rassistischen Ku Klux Klans, während einer Bibelstunde acht Mitglieder der afroamerikanischen Gemeinde sowie den Pastor.

afp