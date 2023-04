Mann (29) findet Goldschatz in Wohnung - 90-Jähriger hat ihn dort vergessen

Von: Kathrin Reikowski

Goldschatz bei Wohnungsentrümpelung gefunden: Ein 29-Jähriger liefert Goldbarren bei der Heidelberger Polizei ab. Die Beamten ermitteln den Besitzer.

Heidelberg (Baden-Württemberg) - Es ist ein echter Schatz, den ein Mann bei der Entrümpelung einer Wohnung gefunden hat: In der romantischen Stadt Heidelberg ist er auf geheimnisvolle Goldbarren und Goldmünzen gestoßen.

Polizistinnen und Polizisten eines Heidelberger Reviers werden auch nicht schlecht gestaunt haben, als der Mann Freitagnacht bei ihnen auftauchte. Mehr als 135.000 Euro waren die Münzen und Barren wert, die er bei ihnen abgab. Und dann beginnt die Ermittlungsarbeit.

Goldschatz in Entrümpelungs-Wohnung ist 135.000 Euro wert

Wem gehört der Schatz? Wem gehörte die Wohnung? Und: Woher stammt das Gold? Handelt es sich dabei sogar um Diebesgut? All das zu klären, war Aufgabe der Polizistinnen und Polizisten, so ein Polizeisprecher. „Möglicherweise lässt über die Individualnummern der Barren der damalige Käufer ermitteln“, sagte der Sprecher weiter. Das ist also eine erste Spur.

Der wohl beste Fall für den Finder wäre gewesen: Sein Schatz stellt sich weder als gestohlen heraus, noch meldet sich ein rechtmäßiger Besitzer oder eine Besitzerin. Denn dann darf der Mann - nach den allgemeinen Regeln für Fundsachen - seinen Schatz wohl ganz behalten. Bis dahin hätte er aber mindestens sechs Monate warten müssen.

Goldschatz in Heidelberg gefunden: Sechs Monate Wartezeit für ehrlichen Finder

Doch dann hat die Polizei bereits wenige Tage später Erfolg: Wie der SWR meldet, konnte der Besitzer ausfindig gemacht werden. Ein inzwischen 90-jähriger Mann, der inzwischen in einem Pflegeheim lebt, habe den Goldschatz vor Jahren in seiner Wohnung versteckt, dann vergessen. Das Gold habe sich im Abluftkanal der Küche befunden.

Seine ehemalige Wohnung, die leer stand, sollte nun saniert werden - bei der Entrümpelung stieß der 29-Jährige auf die vergessenen Barren und Münzen. Laut Polizei müsse der Finderlohn nun juristisch geklärt werden. In Österreich begeisterte ein Goldschatz kürzlich Archäologen - woher stammt dieser Fund? (kat)