Mann macht Freundin in den Bergen einen Heiratsantrag – doch eine Ziege hat etwas dagegen

Von: Kai Hartwig

Teilen

Ein Mann macht einen romantischen Heiratsantrag in den Bergen, seine Pläne aber ohne eine neugierige Ziege gemacht. Immerhin nimmt die Aktion ein gutes Ende.

München – Wenn man sich dazu entschließt, jemandem einen Heiratsantrag zu machen, muss man sich für eine Methode entscheiden. Wird die bedeutendste Frage im Leben in einer privaten, intimen Atmosphäre gestellt oder wird sie spektakulär in der Öffentlichkeit präsentiert. Letzteres entschied ein junger Mann in Berlin kürzlich zu tun – und dürfte es bitterlich bereut haben. An einem deutlich abgelegeneren Ort bat ein Schweizer kürzlich seine Geliebte, seine Frau zu werden. Aber auch hier verlief nicht alles nach Plan, da eine Ziege die Szene störte.

Mann macht seiner Freundin in den Alpen einen Heiratsantrag – doch eine Bergziege mischt sich ein

Der zukünftige Bräutigam hatte offenbar alles im Voraus organisiert, um bei seinem Antrag nichts dem Zufall zu überlassen. Er hatte die Frau seiner Träume in die Alpen gebracht. Dort in den Bergen wollte er sie um ihre Hand anhalten. Und da dies ein ganz besonderer Augenblick ist, wollte der Schweizer diesen auch für immer im Bild festhalten. Er platzierte sein Smartphone an einem geeigneten Ort, die Kamera des Geräts startete die Aufnahme und fing das Paar ein. Der Mann hatte offensichtlich einen Plan ausgearbeitet, der zunächst reibungslos funktionierte.

Wie das auf Instagram veröffentlichte Video des Antrags zeigt, reichte er seiner zukünftigen Frau vor einer atemberaubenden Bergkulisse erst ein Glas Sekt. Dieses stieß er ihr scheinbar unabsichtlich aus der Hand, um es dann aufzuheben. Doch er nutzte die Gelegenheit, um vor seiner Partnerin auf die Knie zu gehen und um ihre Hand anzuhalten. Ausgerechnet in dem Moment, als der junge Schweizer kniend die Schachtel mit dem Ring öffnete, funkte ihm eine Bergziege dazwischen.

Ziege stört romantisches Video von Heiratsantrag in den Bergen – und macht Selfie mit dem Paar

Das Interesse der Ziege schien weniger dem Paar zu gelten, sondern vielmehr dem Smartphone und dessen Kamera. Sie warf es mit der Nasenspitze um und veränderte dadurch den Kamerawinkel erheblich. Nun war nicht mehr das Paar und dessen Heiratsantrag im Fokus zu sehen, sondern ein blauer, wolkenverhangener Himmel und ein Ziegenohr. Der Mann reagierte und schritt ein. Er begab sich umgehend zur Ziege und brachte sein Smartphone vor dem neugierigen Vierbeiner in Sicherheit. Offenbar nahm das Gerät beim „Ziegenangriff“ keinen Schaden. Nur aus dem romantischen Video wurde leider nichts. Folgerichtig versah der Schweizer sein Instagram-Video mit dem Satz: „Mein Heiratsantrag, ruiniert von einer Ziege.“

Eine vorwitzige Bergziege crashte den Heiratsantrag, den ein Mann auf Video aufnehmen wollte. © Screenshot/Instagram.com

Immerhin kam es beim weitaus wichtigeren Teil der Aktion zum Happy End: Die Freundin sagte zum Heiratsantrag „Ja“, wie man einem Bild auf dem Instagram-Account des Mannes entnehmen kann. Es zeigt den lächelnden Bräutigam in spe, der ein Sektglas in der Hand hält. Neben ihm ist seine zukünftige Ehefrau zu sehen, ebenfalls glücklich lachend und mit dem Verlobungsring an der hochgereckten Hand. Zwischen dem glücklichen Paar schaut auch der tierische Unruhestifter in die Kamera – die Bergziege.

Schweinsteiger, Neureuther, Björndalen: Die berühmtesten Sportler-Ehepaare Fotostrecke ansehen

Ziege ruiniert Video von Antrag – „Ein Moment, an den man sich aus mehr als einem Grund erinnern wird“

„Ich werde mich daran sicher immer erinnern“, meinte der Schweizer zu seinem Instagram-Video. Auch viele andere Nutzerinnen und Nutzer hinterließen unter dem Beitrag einen Kommentar. „Adoptiert bitte die Ziege“, forderte eine Nutzerin. „Ich kann nicht aufhören zu lachen“, gestand eine andere, und ergänzte: „Glückwunsch.“ Zudem hieß es: „Gratuliere! Das war saukomisch! Ein Moment, an den man sich aus mehr als einem Grund erinnern wird!“

Lob bekam unterdessen auch die Ziege: „Perfektes Timing! Großartiger Streich beim Hochzeitsantrag.“ Ziemlich herzlos wirkte ein Kommentar, unter Umständen als böser Scherz gemeint, eines anderen Nutzers: „Zumindest wissen Sie, welches Fleisch Sie zur Feier des Tages essen sollen.“ Doch das Selfie mit Ziege, das das verlobte Paar ins Netz stellte, lässt vermuten, dass dieser Gedanke niemals aufkam. Derweil verlangte ein Paar auf seiner Hochzeit kürzlich von den Gästen 2300 Euro „Eintrittsgeld“. (kh)

Für diesen von der Redaktion geschriebenen Artikel wurde maschinelle Unterstützung genutzt. Der Artikel wurde vor Veröffentlichung von Redakteur Kai Hartwig sorgfältig überprüft.