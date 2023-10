„Nummer am Tabakshop hinterlegt“ – Wer ist dieser Mann? Mutter sucht Kaufland-Flirt

Von: Marcel Prigge

Teilen

Eine Frau schreibt eine ungewöhnliche Nachricht in einem Kaufland. Sie versucht damit ihren Mr. Perfect zu finden und hinterlegt dafür sogar ihre Nummer in einem Tabakshop.

Salzgitter – „Hi großer Unbekannter“. Mit einer Nachricht in einem Kaufland in Salzgitter sucht eine Frau namens Anne ihr großes Liebes-Glück. Eine Zufallsbegegnung mit ihrem Sohn lässt sie eine Botschaft schreiben. Auch ihre Telefonnummer hinterlegt sie – in einem Tabakshop. Das steckt hinter der Flirt-Nachricht.

Wer ist dieser Mann? Mutter sucht Kaufland-Flirt: „Nummer am Tabakshop hinterlegt“

Am 12. Oktober ist es geschehen: Am Kassenausgang eines Kauflandes in Salzgitter hat ein Unbekannter einen kleinen Sohnemann angelächelt. Seine Mutter, Anne, fand dies so toll, dass sie den Mann näher kennenlernen möchte. Blöd nur, dass diese Zufallsbegegnungen so schnell vorbei sind. Aus diesem Grund schreibt sie eine Nachricht und hängt diese an ein Schild an der Garage des Geschäfts.

Eine Frau versucht in Salzgitter ihren Mr. Perfect zu finden. In einem Kaufland begegnet sie ihm und hinterlässt eine Nachricht – und ihre Nummer. (Montage) © Kateøina ulová/dpa/Screenshot

So ist es in einer Facebook-Gruppe zu lesen. Auf dem geteilten Zettel wird deutlich, wie Anne versucht, dem Unbekannten die Situation noch einmal vor Augen zu führen: „Mein Kleiner saß im Einkaufswagen, ich hatte ein Brötchen in der Hand“, schrieb sie. Mehr noch: Die beiden seien sich in der Garage ein weiteres Mal begegnet.

„Ich wünsche Anne sehr, dass er sich meldet“: Frau sucht mit mutigem Zettel ihren Mr. Perfect

„Falls du uns kennenlernen möchtest, meine Nummer ist im Tabakshop hinterlegt“, fügt Anne noch hinzu. Mutig – finden auch die Facebook-Nutzer in der Kommentarspalte des Posts. „Hab es heute morgen gelesen... voll süss“, und „Ich wünsche Anne sehr, dass er sich meldet“, ist hier zu lesen.

Und die Facebook-Gruppe in Salzgitter hilft mit: Denn der Zettel ist fleißig geteilt worden. Gleich 90 Mal posteten die Mitglieder den Flirtversuch weiter. Ob Anne den großen, unbekannten Mr. Perfect bereits gefunden hat, ist bislang unklar. Für viele Personen in der Kommentarspalte steht aber fest: „Schön, dass es sowas noch gibt.“