Mann nimmt in Stuttgart sein Huhn mit zu Burger King

Von: Sina Alonso Garcia

Teilen

Guck, guck: Ein Huhn zu Gast bei Burger King in der Schloßstraße in Stuttgart-West. © privat

Sie sind ein ungewöhnliches Duo: In Stuttgart wird ein Mann immer wieder mit einem Huhn gesichtet, das er an der Leine ausführt. Gemeinsam waren die zwei jetzt sogar bei Burger King und McDonald‘s.

Stuttgart - Freundschaften zwischen Menschen und ihren Haustieren sind nichts Ungewöhnliches. Nutztiere würde man als enge Begleiter im Alltag aber eigentlich nicht erwarten. Ein Mann aus Stuttgart zeigt, dass es auch anders geht. Er pflegt offenbar eine ganz besondere Verbindung zu einem Huhn. Immer wieder wird er mit seinem gefiederten Gefährten in der Schwabenmetropole gesichtet. Im Netz teilten Nutzer Videos von dem Mann, wie er mit seinem Huhn spazieren geht. Nun waren die beiden offenbar gemeinsam bei Burger King in Stuttgart-West, berichtet BW24.

Mann geht mit Huhn zu Burger King in Stuttgart – auch bei McDonald‘s wurde er schon gesichtet

Eine Twitter-Nutzerin, die gerade dabei war, die Rezensionen der Burger-King-Filiale in der Schloßstraße durchzugehen, staunte nicht schlecht, als sie den Mann mit dem Huhn unter den Rezensenten entdeckte. „Gerade Bewertungen von nem Burger King in Stuggi gecheckt“, schreibt sie. „Und einer hatte einfach sein HUHN mit in der Filiale????“ Tatsächlich: In dem angehängten Screenshot des Fotos ist ganz deutlich das schlanke Köpfchen des Huhns erkennbar, wie es aus einer Tragetasche schaut. Ein Abgleich mit Videoclips, die schon zuvor im Netz aufgetaucht sind, zeigt: Es handelt es sich um das Tier des bereits stadtbekannten Manns.

Unter Twitter-Nutzern sorgt der Schnappschuss für Belustigung. Ein User stellt weitere Nachforschungen an. „Habe jetzt die Rezension gesucht und der Typ nimmt sein Huhn ja überall hin mit hahahaha“, schreibt er. „Ich will ihn kennenlernen“, scherzt die Verfasserin des Tweets. Auch bei TikTok fasziniert der Hühnchen-Mann die Community. Ein Nutzer sichtete ihn zuletzt auch bei McDonald‘s in Remseck (Kreis Ludwigsburg). In einem Clip ist zu sehen, wie der Mann und das Huhn, das wie immer aus der Tragetasche guckt, Seite an Seite und scheinbar völlig mit sich im Reinen am Nebentisch sitzen.

Auf TikTok ist das Video längst ein viraler Hit. Mehr als 52.400 Aufrufe verzeichnet es bereits (Stand: 20. Februar 2023). Die Nutzer amüsieren sich prächtig. „Haha, wer hat denn bitte ein Huhn in der Tasche?“, „Genau mein Humor“, „Leben am Limit“, „Bitte was?“, heißt es in den Kommentaren. Wie es scheint, geht der Mann öfter mit seinem gefiederten Begleiter in Stuttgarter Restaurants. „Ich war mal im Restaurant und er war auch da“, berichtet ein Nutzer. „Er hat einfach Spaghetti Carbonara genommen und dem Huhn auch was gegeben.“

Gesetzeslage: Ein Spaziergang mit Huhn ist nicht verboten

Zwar sorgt das ungewöhnliche Gespann immer wieder für Aufsehen, verboten ist es allerdings nicht, mit einem Huhn spazieren zu gehen. Solange das Tier niemanden angreift, braucht man sich keine Sorgen zu machen. Es gibt jedoch auch einige Haustierarten, deren Haltung in Deutschland streng verboten ist.