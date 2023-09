Prügel-Attacke auf „Letzte Generation“: Autofahrer schlägt und tritt Protestierende ins Gesicht

Von: Moritz Bletzinger

Ein Mann geht auf Aktivistinnen und Aktivisten in Mannheim los. Die „Letzte Generation“ gibt der Bundesregierung die Schuld für die Gewalt-Eskalation.

Mannheim – Ein Mann in weißem T-Shirt und grauer Hose stürmt zwischen Autos hindurch auf eine Blockade der „Letzten Generation“. Auf einem Video ist zu sehen, wie er von hinten auf die Aktivistinnen und Aktivisten zu geht. Dann reißt er eine junge Frau mit einem gewaltigen Ruck von der Straße, gibt dem Aktivisten neben ihr erst einen Tritt in die Magengegend und dann einen Faustschlag ins Gesicht.

Schläge und Tritte gegen Protestierende der „Letzten Generation“ in Mannheim

Beide bleiben am Straßenrand liegen und sehen mit an, wie der Mann auf die nächste Aktivistin losgeht. Von hinten tritt er ihr in den Rücken, schreit sie an und schlägt ihr mit der flachen Hand die Brille aus dem Gesicht. Dann stapft er wieder davon.

Gewalt-Ausbruch auf der B36 in Mannheim: Ein Mann schlägt und tritt mehrere Demonstrierende der „Letzten Generation“. © Screenshot/Twitter/Letzte Generation

Autofahrer attackieren Gehdemonstration: Protestierende setzen sich aus Selbstschutz hin

Etwa zehn Sekunden dauert die Szene, wehren konnten sich die Protestierenden nicht. Sie hätten es vermutlich ohnehin nicht getan, denn die „Letzte Generation“ ist gewaltfrei, wie sie selbst erklären.

Die Situation entstand aus einer Gehdemonstration: Demonstrierende liefen langsam über die B36 in Mannheim, plötzlich hielten mehrere Autos an und die Fahrer gingen auf die Protestgruppe los. Die Aktivistinnen und Aktivisten setzten sich auf den Boden, um, so erklärt es die „Letzte Generation“, ihre Friedlichkeit zu zeigen. Außerdem können die Protestierenden so nicht zu Boden geschubst werden. Es folgte die Eskalation.

Angriffe auf Aktivistinnen und Aktivisten: „Letzte Generation“ gibt Bundesregierung die Schuld

Angriffe auf Aktivistinnen und Aktivisten nehmen immer mehr zu. Den Autofahrenden will die Gruppe aber nicht die Schuld für die steigenden Aggressionen geben.

„Die Bundesregierung hat unseren Protest so lange ignoriert, dass es nun zu solchen Szenen wie gestern (Mittwoch, 6. September, d.R.) in Mannheim ist. Das betrübt und schockiert uns“, schreibt Sprecherin Aimée van Baalen in einer Pressemitteilung der „Letzten Generation“ unter den Post auf X, ehemals Twitter. Die Gruppe will die Proteste dennoch fortsetzen.

Die Prügel-Attacke ist der zweite Vorfall aus Mannheim in nur einer Woche. Am Montag (4. September) kippte eine Polizistin Öl über eine Aktivistin. Absicht nicht ausgeschlossen.