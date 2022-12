Unwetter in Marbella - Tornado wirbelt durch Küstenstadt

Von: Ines Baur

Tornados erscheinen oft in Zusammenhang mit Gewitter. (Archivbild) © Steven Hutchings/dpa

Ein Tornado hat in Marbella einige Schäden angerichtet. Die Unwettergefahr ist noch nicht vorüber. Sie soll auch in den nächsten Tagen auf der iberischen Halbinsel hoch bleiben.

Marbella - Eine Windhose traf am Montag Marbella. Der Tornado tauchte während eines starken Regengusses plötzlich auf, berichtet wetteronline.de. Fenster sollen zu Bruch gegangen, Bäume ausgerissen und Fahrzeuge von umherfliegenden Trümmern beschädigt worden sein. Menschen wurden offenbar nicht verletzt. Auf Social-Media-Kanälen veröffentliche Videos von Augenzeugen zeigen das Unwetter an der Costa del Sol. Wie beispielsweise hier auf Twitter.

Generell ist es an der Straße von Gibraltar turbulent zugegangen. Kräftige Schauer und Gewitter, teils mit Hagel und schweren Sturmböen zogen durch. Verantwortlich für die Unwetter war laut wetteronline.de ein Tief an der Küste Portugals. Das transportierte feuchtwarme Luft aus den Subtropen nordwärts. Die traf auf kühlere Luft aus nördlicheren Breiten. An der Grenze der Luftmassen kam es zu starken Niederschlägen. In Deutschland sorgte im Oktober eine Gewitterzelle für einen Tornado. Zahlreiche Häuser wurden zerstört.

Tornado in Marbella - weitere Unwetter drohen

Wie wetteronline schreibt, gibt es für die nächsten Tage keine Entwarnung. In der zweiten Wochenhälfte werden weitere Regenfälle erwartet. Sturmböen und Gewitter könnten erneut für Tornados sorgen. Es drohen Hochwasser, Überschwemmungen und Erdrutsche. Marbella hat im Sommer des Jahres mit starken Waldbränden zu kämpfen gehabt. Mehrere tausend Menschen mussten im Juni in Sicherheit gebracht werden.