Döner-Kette „Haus des Döners“ und Netflix im Streit wegen Markenrechten

Teilen

Burak Cevik betreibt sein „Haus des Döners“ an der Friedrichstraße. © Thilo Kortmann

Netflix und „Haus des Döners“ streiten wegen Markenrechten. Franchisenehmer Burak Cevik aus Lüdenscheid kennt die Gründer der Döner-Kette gut. Er klärt über den Stand der Verhandlungen auf.

Lüdenscheid - Burak Cevik ist gut gelaunt. Sein Imbiss „Haus des Döners“ sei richtig gut angenommen worden in der Bergstadt, sagt er. Vor rund neun Monaten fand die spektakuläre Eröffnung der Franchisefiliale mit einer 1-Cent-Döner-Aktion statt. Dabei gab es eine lange Warteschlange bis zum Sternplatz. Was viele seiner Kunden an der Friedrichstraße jedoch nicht wissen: Seit zwei Jahren sind der Streamingdienst Netflix und die Dönerkette „Haus des Döners“, die vor drei Jahren in Köln gegründet wurde, im Austausch über die Markenrechte. Der Streamingdienst mit Hauptsitz in den USA moniert Markenrechte, zu ähnlich seien Name und Konzept der Dönerkette der Serie „Haus des Geldes“, die 2017 bei Netflix in fünf Staffeln erfolgreich lief.

Netflix will konstruktiven Austausch

„Wir haben die Entwicklung des Unternehmens schon einige Zeit verfolgt und sind auch bereits seit längerer Zeit mit den Verantwortlichen der Dönerkette im konstruktiven Austausch“, erklärt Netflix-Pressesprecherin Chiara Rossetto, wie come-on.de berichtet. Dabei gehe es, so Rossetto weiter, um den Markenauftritt der Kette nach außen. „Gemeinsam ist uns sehr an einer positiven Lösung mit gegenseitigem Verständnis gelegen“, so Rossetto.

Als Entertainment-Unternehmen glaube man aber auch fest an die Bedeutung der Rechte an geistigem Eigentum. „Deshalb arbeiten wir zur Zeit aktiv an einer Einigung. Wir sind optimistisch und überzeugt, dass wir zeitnah eine gemeinsame Basis finden, die den Interessen beider gerecht wird und die zugleich markenrechtlichen Richtlinien folgt“, erklärt Chiara Rossetto. Und die der Größe und Reichweite der Kette, die diese ja anscheinend erreicht habe, und der den entsprechenden üblichen Standards im Markt entspreche, fügt die Netflix-Pressesprecherin hinzu.

Bislang nur Gespräche

Burak Cevik, ein enger Freund der beiden „Haus des Döners“-Gründer aus Köln, erklärt, dass diese mögliche Probleme mit Netflix im Vorfeld bedacht hätten. „Sie haben deshalb ihr Konzept beim Patentamt angemeldet. Das Patent sichert uns ab“, erklärt Cevik, der im engen Austausch mit den Kölnern ist. Mit Netflix habe es bislang nur Gespräche und Verhandlungen gegeben, aber keine Gerichtsverhandlungen, so der Lüdenscheider. Gemeldet hätte sich der amerikanische Streamingdienst ungefähr nach der Eröffnung der 30. Filiale der Dönerkette.

Seitdem finden Gespräche zwischen den Unternehmen statt, „aber Netflix hat erkannt, dass es gegen unser Patent nichts einzuwenden gibt“. Das Patentamt habe ja alles überprüft, und es gab keine Bedenken und deshalb ja auch die Genehmigung, so der Lüdenscheider. Natürlich sei es erst mal einschüchternd, wenn sich so ein riesiges Unternehmen melde, aber die Dönerkette sei mittlerweile mit seinen bundesweit 60 Filialen auch kein Niemand mehr. Nicht nur Netflix, sondern auch die Dönerkette, weiß Cevik, habe einige Anwälte in der Hinterhand.

Im „Haus des Döners“ ist die Stimmung immer gut. © Thilo Kortmann

Der Gastronom sieht den Erfolg der Dönerkette, die mittlerweile deutschlandweit 60 Filialen eröffnet hat und „bald sollen es 100 werden“, so Cevik, auch weniger im Namen begründet, sondern vielmehr in der Qualität der Produkte, die sie tagtäglich anbieten würden. „Wir sind erfolgreich wegen unserer Top-Qualität, der freundlichen und familiären Atmosphäre und der Sauberkeit in unseren Imbissen.“, sagt der 30-Jährige.

1-Cent-Aktion wird nachgemacht

Man habe sogar mittlerweile einen eigenen Eistee mit verschiedenen Geschmacksrichtungen herausgebracht. Die 1-Cent-Döner-Aktion, eine Erfindung der Dönerkette, habe hingegen schon Nachahmer gefunden. Allerdings sei das „Haus des Döners“ die erste und bislang einzige Kette ihrer Art im Land, weiß er. „Viele junge Menschen möchten eine moderne Optik und ein originelles Konzept. Und das bietet unser Imbiss“, so Cevik. Zudem habe eine Anpassung der Öffnungszeiten an das Lüdenscheider Nachtleben einen Erfolg gebracht: freitags und samstags hat der Imbiss bis fünf Uhr morgens geöffnet, „das hat gewirkt. Insbesondere bei jungen Menschen“.



Anonymous

Dieser Erfolg gebe der Dönerkette recht gegenüber des Entertainment-Riesens. Außerdem seien die angeblichen Ähnlichkeiten zu der Netflixserie auch gar nicht so eindeutig, wie behauptet wird. Die Gründer aus Köln erklärten beispielsweise, dass die Maske, die der Mann mit dem roten Mantel trägt, für die Anonymous-Bewegung stehe, und nicht für Salvador Dali wie in der Netflix-Serie, so der Franchisenehmer.