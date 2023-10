Toiletten-Streit in Venedig eskaliert: Touristen und Kellner prügeln sich am Markusplatz

Von: Michelle Brey

In Venedig ereignete sich am Markusplatz eine Schlägerei. © BOBOROCK/Twitter

Am Markusplatz werden Kellner und Touristen handgreiflich. Ein Video hält alles fest. Auch der womögliche Auslöser ist bekannt.

Venedig – Die Lagunenstadt Venedig ist beliebt und teuer. Jährlich strömen Millionen Menschen durch die engen Gassen und an den zahlreichen Kanälen entlang. Ab 2024 müssen Touristen für einen Tagesbesuch Eintritt zahlen. Während normalerweise nur die Tauben am Markusplatz für Aufregung sorgen, hat sich in einem Café eine handfeste Schlägerei ereignet: Touristen gegen Kellner, mit Fäusten und Stühlen.

Italien: Schlägerei am Markusplatz in Venedig - Video zeigt Szenen

Den Blick über den Markusplatz schweifen lassen und dabei einen Eiskaffee genießen: Venedig hat seine Vorzüge und verzückt so einige. Am 21. September konnten aber nicht alle Urlauber so einen ruhigen Moment genießen. Denn im Gran Caffè Chioggia kam es am helllichten Tag zu einer extremen Auseinandersetzung. Wie in einem Video zu sehen, gerieten mehrere Kellner mit einigen Touristen – laut Medienberichten waren vier beteiligt – aneinander.

Dabei flogen nicht nur Fäuste. Auch mit Stühlen versuchten sich die Kellner zu helfen. Sie schienen die Urlauber wortwörtlich aus dem Café schmeißen zu wollen. Als die Situation schon fast deeskalierte, schlug ein Bediensteter noch einmal zu.

Schlägerei am Markusplatz in Venedig: Was war der Hintergrund?

Offenbar soll das Restaurantpersonal den Touristen den Zugang zur Toilette nicht gestattet haben, da diese nichts konsumiert hatten. Das führt die italienische Zeitung La Nuova Venezia als Auslöser der Schlägerei an. Die Gäste seien daraufhin handgreiflich geworden. „Ich glaube nicht, dass wir jemals solche Szenen auf dem Markusplatz gesehen haben“, sagte Stadtrat Sebastiano Costalonga gegenüber Antenna Tre. Er spielte auch auf die „Unhöflichkeit einiger Touristen“ an.

Dabei greift Italien generell schon hart durch. So gelten auch in Venedig einige Regeln. Bei Nicht-Beachtung dieser kann es für Urlauber extrem teuer werden. Es drohen Strafen bis zu 500 Euro. Vor den Einheimischen bekleckerten sich die vier an der Schlägerei beteiligten Touristen jedenfalls nicht gerade mit Ruhm. (mbr)