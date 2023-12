Urlaubern droht Parkplatz-Abzocke in Österreich – fiese Masche kann teuer werden

Von: Bettina Menzel

Parken auf Privatgrund kann in Österreich teuer werden, die Besitzstörungsklage machts möglich. In Wien will eine Firma aus der besonderen Rechtslage offenbar Profit schlagen.

Wien – Gerade im Winter lockt Österreich als beliebtes Urlaubsziel für Skiurlaube. Doch er mit dem Auto anreist, sollte beim Parken genau Ausschau nach Hinweisschildern halten.

Schon das kurze Anhalten oder Wenden auf einem Privatgrundstück kann in Österreich richtig teuer werden – und drei- oder sogar vierstellige Strafen nach sich ziehen. Die Besitzstörungsklage machts möglich. In Wien macht sich eine Firma die besondere Rechtslage nun offenbar zunutze, um ordentlich Geld zu verdienen.

Die Besitzstörungsklage wird zur Masche: So gehen die Parkplatz-Abzocker in Wien vor

Laut Recherchen des österreichischen Portals Heute.at bittet „D22 Construction“ Autofahrer immer wieder zur Kasse. Und beruft sich dabei zumeist auf die Besitzstörung. In Wien mietete das Unternehmen dem Bericht zufolge ein Privatgrundstück in der Pragerstraße 94-98 in Wien-Floridsdorf an. Mittels einer Kamera in einem dort geparkten silbernen Hyundai ohne Kennzeichen überwacht die Firma offenbar die Einfahrt.

Wer vor dem Grundstück hält oder wendet, bekommt in der Regel kurz darauf eine hohe Rechnung. Wird diese nicht bezahlt, droht eine Besitzstörungsklage. Auf einem Schild am Eingang heißt es: „Privatparkplätze zu vermieten. Anmietung und Besichtigung ausschließlich nach schriftlicher Vereinbarung.“

Besitzstörungsklage: Falschparken in Österreich kann teuer werden

Eine Besitzstörung liegt vor, wenn es dem Störer möglich gewesen ist, den rechtswidrigen Eingriff in fremde Besitzrechte zu erkennen, heißt es vonseiten der Wirtschaftskammer. Etwa durch ein gut sichtbar angebrachtes Schild, das auf ein Parkverbot auf dem privaten Grund hinweist. Schon ein „sehr kurzes Abstellen eines Fahrzeugs auf einem Privatparkplatz“ ist dafür ausreichend.

1067,47 Euro mussten etwa Urlauber in Kärnten für das kurze Halten auf Privatgrundstück zum Ausladen ihrer Ski zahlen. Ein einfaches Wendemanöver auf Privatgrund schlug für einen deutschen Autofahrer im österreichischen Kitzbühel mit 345 Euro zu Buche.

Parkplatz-Abzocke in Wien: Was tun, wenn eine Rechnung ins Haus flattert?

Wer ein Privatgrundstück tatsächlich befahren hat, darf eingehende Post zur Besitzstörung nicht auf die leichte Schulter nehmen. „Sofern die Besitzstörung tatsächlich stattgefunden hat und vorwerfbar ist, ist zur Vermeidung einer Besitzstörungsklage eine Unterlassungserklärung rechtswirksam unterfertigt abzugeben“, rät der Rechtsanwalt Franz Szyszkowitz von BLS Rechtsanwälte.

Für ein Halten vor der Einfahrt sollte allerdings keine Strafe fällig werden, heißt es von Experten. „Das Halten (10 Minuten) vor einer Einfahrt ist sogar erlaubt, wenn der Lenker im Fahrzeug verbleibt“, teilte ÖAMTC-Jurist Nikolaus Authried Heute.at dazu mit.