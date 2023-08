Lautlos und schnell: Mallorca-Urlauber wohl reihenweise von neuem Klau-Trend überrumpelt

Von: Nadja Austel

Teilen

Mallorca-Urlauber werden wohl reihenweise von einem neuen Klau-Trend überrumpelt. (Symbolbild) © Clara Margais/dpa

Obacht am Ballermann! In Palma de Mallorca haben sich Diebe eine neue Masche einfallen lassen – sie verschwinden uneinholbar unmittelbar nach dem Klau.

Palma – Taschendiebe sind auf der beliebten Urlaubsinsel Mallorca im Mittelmeer leider keine Seltenheit. Immer wieder warnt die Regionalpolizei vor allem Touristen in Palma vor den Maschen der dreisten Diebe. Zu Beginn der Sommer-Saison erfuhr die Masche der sogenannten „Nelkenfrauen“ eine Renaissance. Eigentlich ist der Trick unter professionellen Taschendieben ein alter Hut. Ein Bericht des Mallorca Magazins erklärt die Masche: Die Diebe platzieren sich – oftmals vor einer Kirche – mit einer Blume in der Hand und bitten sie um eine Spende.

Sobald der Angesprochene sein Geld aus der Tasche holt, werden unbemerkt alle Scheine entwendet. Vor allem an belebten Orten wie der Altstadt schlagen die Langfinger demnach zu, doch auch woanders müsse man aufpassen. Vorsicht sei am Flughafen, in öffentlichen Verkehrsmitteln, in Hotel-Foyers, sowie auf Märkten und an Stränden geboten.

Auf Mallorca werden Urlauber mit E-Scooter überrumpelt

Am Strand von Palma de Mallorca sollen sich die Diebe neuerdings auch im Dunkeln an schlafende Strandbesucher und ihre abgelegten Habseligkeiten heran robben, berichtet das Mallorca Magazin weiter. Und nun scheinen die Diebe in Palma de Mallorca eine neue Masche für sich entdeckt zu haben: Mit dem E-Scooter fahren sie an der Promenade entlang und reißen Passanten das Handy aus der Hand. Das geht aus einem Bericht der Bildzeitung hervor.

E-Scooter sind für eine Diebesmasche besonders „geeignet“, da sie sowohl vergleichsweise schnell vorankommen – etwa 25 Kilometer pro Stunde sind möglich – als auch dank des Elektrobetriebs sehr leise sind. Als Fußgänger wird man daher weder durch ein Geräusch vom herannahenden Gefährt gewarnt, noch ist es realistisch, die Diebe zu Fuß einzuholen. „Die machen auch keinen Halt vor großen Jungs, die sind skrupellos“, berichtete ein betroffener Deutscher gegenüber der Bild.

Mallorca-Urlauber wohl reihenweise von neuem Klau-Trend überrumpelt

Einer der Beklauten ist laut Bild ein Deutscher, der auf Instagram als „Schwagerino“ bekannt ist. Der erzählte demnach: „Ich spazierte tagsüber ganz normal an der Playa de Palma, schaute am Handy die Instagram-Stories und plötzlich kamen zwei Unbekannte von hinten mit den E-Rollern.“ Die Roller habe man bei der Lautstärke auf der Straße nicht hören können. „Sie schnappten sich das Handy und gaben voll Speed“, sagte er weiter.

Die Polizei auf Mallorca empfiehlt Touristen wegen der vielen dreisten Maschen der Diebe, folgende Hinweise dringend zu befolgen:

Gepäck immer im Auge behalten, vor allem an Flughäfen und Hotelrezeptionen

Handtaschen und Rucksäcke immer richtig schließen und gut festhalten

An Geldautomaten achtsam sein, Karte und PIN vor Blicken schützen

Große Bargeldmengen nie in der Öffentlichkeit zeigen

Schmuck und Wertsachen nicht mit an den Strand nehmen

Wertsachen nicht im Auto lassen, auch wenn sie dort nicht sichtbar sind

Den Kriminellen keinen Widerstand leisten, wenn man Opfer eines Verbrechens wird

Quelle: Guardia Civil

In einem anderen Zusammenhang sind deutsche Touristen bei einem Verbrechen in Palma de Mallorca unlängst als Täter in den Schlagzeilen gewesen. Bereits im vergangenen Monat wurden fünf deutsche Urlauber verhaftet, die eine ebenfalls deutsche Urlauberin vergewaltigt haben sollen. Nun sollen in einem weiteren Fall sechs männliche Urlauber eine 18-jährige Urlauberin aus England vergewaltigt haben. (na)