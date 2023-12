Massenschlägerei an Schule in Berlin: 55 Verletzte - Schulleiterin muss ins Krankenhaus

An einer Oberschule in Neukölln kam es am Montagmorgen des 11. Dezember zu einer Massenschlägerei. © IMAGO/Rolf Kremming

An einer Schule in Berlin-Neukölln eskalierte ein Streit zwischen Jugendlichen. Auch Lehrer und Polizisten wurden attackiert. 49 Personen wurden durch Reizgas verletzt.

Berlin – Was mit einem Streit zwischen einer Handvoll Jugendlichen begann, wurde am Montagvormittag (11. Dezember) schnell zur Massenprügelei. An einer Oberschule im Berliner Bezirk Neukölln gab es nach einer Schlägerei zwischen Schülern, Lehrern und Polizisten zahlreiche Verletzte. Die Schulleiterin (52) wurde laut Angaben der Polizei zu Boden gestoßen und brach sich die Hand, als sie die kämpfenden Schüler auseinanderbringen wollte.

Der Streit zwischen den Schülern im Alter von 14 und 15 Jahren brach am Montag gegen 10.30 Uhr aus, informiert die Polizei. Ein Jugendlicher sprühte demnach Reizgas, lief aber selbst in die Gaswolke, ein Gegner gelangte an das Spray und griff wiederum die andere Gruppe damit an. Dazu kam ein weiterer 15-Jähriger. Die Schlägerei weitete sich aus. Der Grund für den eskalierten Konflikt soll laut Polizei eher banal gewesen sein, um Politik, wie bei einem Streit an einer Berliner Schule im Oktober, soll es nicht gegangen sein.

Gebrauch von Pfefferspray führt zu Dutzenden Verletzten - Schulleiterin landet im Krankenhaus

Schüler sprühten zudem mit Pfefferspray, sodass insgesamt 49 Kinder, Jugendliche und Lehrer Reizungen erlitten und von Sanitätern behandelt werden mussten. Zwei Lehrer, die eingriffen, wurden ebenfalls besprüht. Die Schulleiterin musste infolge ihrer Verletzung später in ein Krankenhaus gebracht werden. Insgesamt wurden 55 Personen verletzt, bestätigte ein Sprecher der Polizei gegenüber IPPEN.MEDIA.

Mehrere alarmierte Polizisten beruhigten die Lage etwas, wurden dann aber von einem 21-jährigen Bruder eines Schülers mit einem Faustschlag angegriffen. Polizisten überwältigten den Bruder, der sie beleidigte und bedrohte.

Die Polizei ermittelt wegen Angriffs auf Polizisten, Bedrohung, Beleidigung sowie gefährlicher und einfacher Körperverletzung.