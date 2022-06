Mathe-Fail bei Burger King: Fast-Food-Kette verkalkuliert sich ordentlich bei ihrer „Soßen-Politik“

Fast-Food-Riese Burger King verwirrt in den USA mit seiner „Sauce Policy“. Die Rechnung geht im wahrsten Sinne des Wortes nicht auf.

Miami – Burger King oder McDonalds, an dieser Frage scheiden sich nicht selten die Geister. Fast Food bieten beide Restaurants an, sei es zum Verzehr vor Ort oder im Drive-in. Das Personal, das bei Burger King in den USA die Bestellschalter für Burger, Pommes und Co. zum Mitnehmen betreibt, darf sich nun, so scheint es, jedoch auf einige Diskussionen einstellen.

Burger King: Fastfood-Restaurant in den USA rechnet falsch – Versehen oder Absicht?

„Ich bin nicht der Beste in Mathe, aber Burger King, das geht nicht auf“, kommentiert der User, der einen Schnappschuss auf Twitter teilt. Darauf zu sehen: Ein Schild mit der Aufschrift „Sauce Policy“, zu deutsch „Soßen-Politik“. Aufgenommen wurde es im Drive-in einer Burger-King-Filiale in den USA. Die Dip-Diplomatie des Fast-Food-Giganten lautet wie folgt:

Zu vier Nuggets wird eine Portion Soße serviert, bei zehn Nuggets lässt Burger King zwei Päckchen Dip springen und wer zwanzig Nuggets bestellt, der muss sich mit drei Einheiten Soße behelfen. Man muss kein zweiter Einstein sein, um zu erkennen, dass diese Rechnung nicht aufgeht. Weder die Proportionalität, noch die praktische Umsetzung wurden von Burger King offenbar durchdacht, wäre bei richtiger Rechnung doch zu zwanzig Nuggets fünfmal Soße zur Verfügung zu stellen. Andererseits könnte das, beim Verzehr deutlich fühlbare Manko an Dips gerade im Interesse der Fast-Food-Filiale sein. Denn für jede zusätzlich georderte Soße verlangt Burger King stolze 25 Cent.

Gründungsjahr 1954 Hauptsitz Miami-Dade County, Florida (USA) Unternehmensstruktur Franchise (90%) Filialen weltweit 18.600 Jährlicher Umsatz (Eigenbetrieb und Franchising) 1.600.000.000 US-Dollar

Die Vierteldollar vielfach aufsummiert, könnte aufgrund der trostlosen Soßenlosigkeit der Nugget-Fans ein beachtliches Sümmchen zusammenkommen. Schwer vorstellbar, dass die Fast-Food-Kette, die jährlich zirka 1,6 Milliarden US-Dollar Umsatz macht, das wirklich nötig hat. Ob das Bestellen von fünfmal vier Nuggets – hier wären in Summe dann auch fünf Soßen dabei – eine preissenkende Hintertür für Nugget-Freunde ist, lässt sich aus der Ferne indes nicht beurteilen. Eines ist jedoch klar: Mit seiner „Soßen-Politik“ tut sich Burger King im Wettkampf um die Gunst der Gäste sicherlich keinen Gefallen. (askl)