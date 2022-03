Maulwürfe aus dem Garten vertreiben: Einfache Tricks können helfen

Von: Anna Lehmer

Ein Maulwurfshügel ragt zwischen zahlreichen blühenden Krokussen auf einer Wiese hervor. Maulwürfe sind bei Gartenbesitzer sehr unbeliebt. Mit einfachen Mitteln können die Tiere vertrieben werden. © Hauke-Christian Dittrich/dpa/Symbolbild

Für Gärtner und Rasenbesitzer sind sie der natürliche Feind aus den Tiefen der Erde: Maulwürfe. Einfache Tricks können helfen, um die Tiere zu vertreiben.

München - Buddeln ist ihre Leidenschaft und ihr Lebenszweck: Maulwürfe treiben so manch Rasen- und Wiesenbesitzer gerne in den Wahnsinn. Die kleinen Erdhügel und deren Bewohner sind nicht gerne gesehen, obwohl Maulwürfe zu den sogenannten Insektenfressern gehören und somit viele Schädlinge fressen. Da der Maulwurf unter Artenschutz steht, dürfen die Tiere nicht bekämpft werden. Dennoch gibt es einige harmlose Tricks, um ihn wieder zu vertreiben.

Maulwürfe: Nützliche Gartenbewohner mit schlechtem Ruf

Dass der Ruf von Maulwürfen derart schlecht ist, liegt offensichtlich an seiner Bauweise. Beim Anlegen der Gänge und seines Wohnraums schiebt das Tier mit seinem Rüssel die überschüssige Erde nach oben. Dadurch entstehen die kleinen Hügel, die manchmal ganze Wiesen schmücken. Nichtsdestotrotz dürfen sich die Menschen freuen, wenn ein Maulwurf den Garten zur Baustelle erklärt. Ihr Besuch ist ein Indiz für einen nährstoffreichen Boden, der viele Kleinlebewesen beherbergt. Maulwürfe ernähren sich von Schädlingen wie Schnecken und Schnakenlarven, sodass sie als wahre Nützlinge bekannt sein müssten. Durch die unterirdischen Gänge sorgen sie zudem für eine gute Belüftung und Auflockerung des Bodens.

Maulwurf als unbeliebter Gartenbewohner: Seit 1986 unter Artenschutz

Trotz der guten Eigenschaften sind Maulwürfe höchst unbeliebt bei Grundstücksbesitzer und werden oft vertrieben. Bekämpft oder gar getötet werden dürfen die Insektenfresser allerdings nicht. Seit 1986 zählen die Tiere zu den besonders geschützten Arten. Lebendfallen sind demnach strengstens verboten, da die Maulwürfe dadurch oft sterben. Dennoch gibt es effiziente und kostengünstige Möglichkeiten, um Maulwürfe loszuwerden.

Maulwürfe sind bei Gartenbesitzer sehr unbeliebt, dabei sind die Tiere nützliche Insektenfresser. © picture alliance/dpa/blickwinkel | Agami/T. Douma

Maulwürfe mit Gerüchen und Geräusche vertreiben

Maulwürfe haben laut MeinschönerGarten.de gut ausgeprägte Sinnesorgane, weshalb Geräusche und Gerüche das Tier stark stören. Wird Buttermilch, Essigessenz oder Knoblauchsud in seinen Gang geschüttet, wird er sich schnell das Nachbargrundstück als neue Bleibe aussuchen. Ebenfalls vertreibt Alkohol den Gartenbewohner, dazu reichen bereits leere Flaschen aus. Diese werden mit der Öffnung nach unten in die Hügel gesteckt. Auch Flaschen ohne Hochprozentigen können helfen. Wenn die leeren Flaschen genau umgekehrt, also mit dem Flaschenboden nach unten, in die Maulwurfshügel gesteckt werden, kann der Wind laute Geräusche erzeugen.

Erschütterungen können Maulwürfe vom Garten fernhalten

Weitere Mittel, um Geräusche zum Vertreiben der Maulwürfe zu erzeugen, können im Fachhandel erworben werden. Spezielle Ultraschallgeräte erzeugen in regelmäßigen Abständen ein „Piep“-Geräusch, wenn sie in den Gang der Tiere gesteckt werden. Auch andere Klangspiele, wie beispielsweise eine Metallstange, gegen die mehrmals geschlagen wird, eignet sich zum Vertreiben von Maulwürfen. Ebenfalls empfindlich reagieren die Gartenbewohner auf Erschütterungen. Wenn der Garten ein oft besuchter Ort ist und Kinder lautstark dort spielen, wird der Maulwurf umziehen. Zudem können Hunde und Katzen dabei helfen, dass sich der Maulwurf eine neue Bleibe sucht. Von ihrer Anwesenheit fühlen sich die Erdbewohner oft bedroht, sodass sie von alleine das Weite suchen. Auch Mähroboter* stören das Dasein der Tiere.

Maulwurf oder Wühlmaus: Hügel sehen ähnlich aus

Ähnlich unbeliebt wie der Maulwurf ist die Wühlmaus, die nicht unter Naturschutz steht. Auch sie gräbt unterirdische Tunnelsysteme, die Erdhügel auf der Oberfläche erzeugen. Um herauszufinden, welches Tier sich nun in den Gängen versteckt, kann ein einfacher Trick angewendet werden. Wird der Gang bei einem Hügel geöffnet, kann am nächsten Tag der Übeltäter identifiziert werden. Wühlmäuse verschließen ihr Zuhause wieder, Maulwürfe lassen den Gang offen.

