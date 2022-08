Mann muss 1800 Euro Strafe zahlen, weil er zwei McDonald‘s-Burger dabei hat

Vom Hund überführt

Pocket

Facebook

Twitter

E-Mail

Autor Victoria Krumbeck schließen

Feedback schließen

Weitere schließen

Es klingt wie ein schlechter Film, ist aber die Realität. Ein Mann musste in Australien eine saftige Strafe zahlen, weil er mit zwei McDonald‘s-Burgern einreiste.

Darwin - Die Floskel „alles wird teurer“ haben in den letzten Monaten viele gehört. Betroffen sind so ziemlich alle Produkte und Dienstleistungen. Für einen McDonald‘s-Kunden hatte die Floskel eine neue Dimension erreicht. Es ist kaum zu glauben, aber ein McDonald‘s-Essen kostete einen Mann 1800 Euro. Das zahlte er nicht für das Essen selbst, sondern als Strafe. Als er am australischen Flughafen Darwin ankam, wurde er von einem Hund überführt. Die Einreise mit seinen Burgern war nämlich illegal.

McDonald‘s-Essen kostete einen Passagier in Australien 1800 Euro Strafe

Mit einem McDonalds-Essen brachte sich ein Mann ziemlich viel Ärger ein. Als er von Indonesien nach Australien einreiste, reagierte der Spürhund Zinta auf den Rucksack des Mannes. Dieser hatte sich auf Bali wohl noch mit einem McDonald‘s-Essen eingedeckt. Es gab zwei McMuffins mit Eiern und Rindfleisch sowie ein Schinkencroissant. Diese Artikel gelten jedoch als Risikoartikel, da das Fleisch nicht deklariert war. Dem Passagier wurde eine Strafe von 2664 australischen Dollar ausgestellt, was etwa 1800 Euro entspricht.

+ Zwei Burger und ein Schinkencroissant brachten einem Passagier in Australien mächtig Ärger ein. © Minister for Agriculture, Fisheries and Forestry

„Dies wird die teuerste McDonald‘s-Mahlzeit sein, die dieser Passagier je gegessen hat. Diese Geldstrafe ist doppelt so teuer wie ein Flug nach Bali. Aber ich habe kein Verständnis für Menschen, die sich dafür entscheiden, Australiens strenge Biosicherheitsmaßnahmen zu missachten“, sagte der australische Minister für Landwirtschaft, Fischerei und Forstwirtschaft, Murray Watt in einer Meldung. Dem Passagier wurde ein 12-teiliger Bescheid ausgestellt, weil er potenzielle Gegenstände mit hohem Biosicherheitsrisiko nicht deklariert und ein falsches und irreführendes Dokument vorgelegt hatte.

Australische Regierung erhöht Sicherheitsmaßnahmen - Bedrohung durch Maul- und Klauenseuche

Zinta ist ein Biosicherheitsspürhund. Als der Hund den Rucksack erschnüffelte, wurde dieser inspiziert. Die beschlagnahmten Fleischprodukte wurden vor der Vernichtung auf Maul- und Klauenseuchen-Viren getestet. Die Maul- und Klauenseuche - kurz MKS - ist eine hochansteckende Viruserkrankung. Sie tritt vor allem bei Rindern, Schweinen, Rehen, Ziegen oder auch Schafen auf. Indonesien ist momentan von einem starken Ausbruch betroffen. Daher haben Australien und Neuseeland ihrer Schutzmaßnahmen erhöht. Für den Passagier wäre es wohl besser gewesen, auf Bali zu bleiben. Die Einreise nach Indonesien wurde zumindest für Urlauber erleichtert.

+ Spürhund Zinta am Flughafen Darwin in Australien. © Minister for Agriculture, Fisheries and Forestry

Australien ist MKS-frei und will es auch weiterhin bleiben. „Biosicherheit ist kein Scherz – sie trägt zum Schutz von Arbeitsplätzen, unseren Farmen und Lebensmitteln bei und unterstützt die Wirtschaft. Passagiere, die sich für eine Reise entscheiden, müssen sicherstellen, dass sie die Bedingungen für die Einreise nach Australien erfüllen, indem sie alle Biosicherheitsmaßnahmen befolgen“, erklärte Murray Watt. (vk)

Rubriklistenbild: © Minister for Agriculture, Fisheries and Forestry