Skurrile McDonald‘s-Bestellung für 60 Cent: „Wer hat das erlaubt?“

© Screenshot/Twitter/TRyAgainOwO Eine McDonald's-Bestellung der besonderen Art: eine Portion Schlagsahne.

Bei McDonald‘s gibt es alles was das Fast-Food-Herz begehrt. Offenbar werden dort auch Bestellwünsche der besonderen Art wahrgemacht.

Nordhausen - Burger, Pommes, Muffins, Salate, Wraps, Chicken Nuggets, Kaffee und Milchshakes. Die Angebotspalette von der Fast-Food-Kette McDonald‘s beinhaltet wirklich alles was das Herz begehrt. Zwar sind die Produkte nicht unbedingt gesund, aber dafür schmecken sie umso besser. Das US-Unternehmen erfreut sich seit Jahren größter Beliebtheit und das weltweit. Vielleicht auch deswegen, weil die Mitarbeiter vor Ort ihren Kunden alle Wünsche erfüllen. So macht es zumindest in diesem Twitter-Post den Anschein. Ein McDonald‘s-Kunde veröffentlicht auf der Plattform ein Foto einer äußerst skurrilen McDonald‘s Bestellung.

McDonald‘s: Ein Artikel auf dem Bon für 60 Cent

Der Twitter-User postet ein Foto eines McDonald‘s-Kassenbons. Normalerweise würde man erwarten, dass ein Burger oder ein Menü inklusive Getränk und vielleicht einem Nachtisch darauf zu finden sind. Aber: Fehlanzeige. Auf dem Kassenbon ist lediglich ein Artikel verzeichnet. Und zwar eine Portion Schlagsahne. Das kostet den McDonald‘s-Kunden mit den süßen Gelüsten gerade einmal 60 Cent. Der Urheber des Posts kann das kaum fassen und schreibt dazu: „Wer bei McDonalds hat erlaubt das man EINE PORTION SCHLAGSAHNE einzeln bestellen kann?!“

Wer bei McDonalds hat erlaubt das man EINE PORTION SCHLAGSAHNE einzeln bestellen kann?! pic.twitter.com/kFJTFlfaNF — TRy_Again (@TRyAgainOwO) July 4, 2022

In der Tat erscheint das äußerst skurril, aber auch nicht völlig abwegig. Angesichts der Uhrzeit auf dem Kassenbon, nämlich 23.34 Uhr scheint es eher verwunderlich, dass der Sahne-Automat noch funktioniert. Des Öfteren bekommt man bei McDonald‘s um diese Uhrzeit auch zu hören, dass Eis- oder Shake-Maschinen außer Betrieb sind.

McDonald‘s zuletzt in den Schlagzeilen

Statt sich also allzu sehr zu wundern, könnte sich der empörte McDonald‘s-Kunde auch einfach über seine Portion Schlagsahne freuen und diese genüsslich löffeln.

Die Fast-Food-Kette war zuletzt bezüglich des russischen Angriffskriegs in der Ukraine Gesprächsthema. Zu Beginn des Krieges schlossen die Filialen in Russland, einige Monate später eröffnen nun neue „Russen-McDonald‘s“.