„Ekelhaft“: Schwangere McDonald‘s-Kundin macht Ekel-Fund in ihrer Cola

Von: Max Darga

Eine Britin findet etwas Ekeliges in ihrer Cola. Könnten es Maden sein? © Screenshot TikTok @nataliareynoldsrae

Es gibt einiges, das man lieber nicht in seinem Getränk hätte. Aber das, was eine Britin in ihrer McDonald‘s-Cola findet, ist nichts für schwache Nerven.

Großbritannien - Mit seiner Bestellung nicht zufrieden zu sein, kennt vermutlich jeder. Mal wurde der Sonderwunsch nicht berücksichtigt, das falsche Getränk wird ausgegeben oder es fehlt ein Burger. Das ist alles ärgerlich, aber was einer schwangeren Britin bei McDonald‘s passiert ist, erinnert eher an eine Challenge aus dem Dschungelcamp. Völlig außer sich stellte die Schwangere das Video ihres Ekel-Fundes online.

Ekel-Fund in der Cola: Britische McDonald‘s-Kundin findet Maden in der Cola – „Wollt ihr mich ...“

Auf TikTok macht das Video des Ekelfundes die Runde. Die britische Content-Creatorin Natalia Reynolds filmt sich im Auto. „Was zur Hölle ist das, McDonald‘s?“, fragt die sie und öffnet den Deckel ihres Getränkebechers. „Weil: Ich kann mich nicht erinnern, eine Beilage mit beschissenen Maden zu meiner Coca-Cola bestellt zu haben. Wollt ihr mich verarschen?“

Auf dem Boden sieht man, was auf den ersten Blick tatsächlich wie Maden aussieht. Mehrere kleine längliche mutmaßliche Maden liegen neben einer Lache in dem Becher. „Wollt ihr mich verdammt nochmal verarschen“, wiederholt Reynolds ihre Frage. Sie habe alles getrunken, bevor sie etwas bemerkte, erklärt sie. „Und genau auf dem Boden lungern sie herum: beschissene Maden.“

Maden in der Cola: „Ekelhaft“ – User zweifeln an Annahme der schwangeren McDonald‘s-Kundin

Ihre Abscheu hält die TikTok-Nutzerin nicht zurück: „Ekelhaft. Einfach nur beschissen ekelhaft.“ Für die McDonald‘s-Kundin ist die eigene Schwangerschaft ebenfalls ein wichtiger Punkt, wie sie abschließend betont: „24 Wochen schwanger und dann bekomme ich sowas.“

Ob es sich tatsächlich Maden in dem Getränk der Britin gehandelt hat, konnte derweil nicht bestätigt werden. In den Kommentaren des Videos wurden bereits Zweifel an der Annahme der Nutzerin geäußert. Ob schwangere Kundin eine Reaktion von McDonalds in Großbritannien erhalten hat, ist ebenfalls nicht bekannt. (mda)