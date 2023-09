„Sollte unser Bundeskanzler sein“: Deshalb ist Trigema-Chef Wolfgang Grupp auf TikTok so bekannt

Von: Bjarne Kommnick

Wer Social Media verstanden hat, kann aus unternehmerischer Sicht daraus viel für sich gewinnen. Das zeigt auch Trigema-Chef Wolfgang Grupp.

München – Vor einigen Jahren hatte Unternehmer Wolfgang Grupp noch regelrecht eine Abneigung gegenüber Social Media. Heute jedoch hat sein Unternehmen Trigema im Internet und bei der jüngeren Generation einen bedeutenden Bekanntheitsgrad erreicht. Der 81-Jährige selbst dürfte zweifellos einen erheblichen Beitrag dazu geleistet haben.

„Wäre der beste Wirtschaftsminister in der Geschichte“: Fans auf TikTok feiern Trigema-Chef im Netz

Wer einen Blick in die Kommentare unter den Videos auf TikTok des baden-württembergischen Bekleidungsherstellers wirft, wird schnell feststellen, wie viele Fans Grupp bereits für sich und sein Unternehmen gewonnen hat. Nicht selten findet man Äußerungen wie: „Dieser Mann sollte unser Bundeskanzler sein“, wie ein User in einem der Videos kommentiert. Ein anderer schreibt: „Wolfgang Grupp wäre der beste Wirtschaftsminister in der Geschichte Deutschlands.“

Vor einigen Jahren war Unternehmer Wolfgang Grupp noch Kritiker von Social Media, mittlerweile ist er darauf eine echte Größe. © Bernd Weißbrod/dpa

Doch was hat dazu geführt, dass Grupp, der die heutige Welt zuletzt als „verrückt“ bezeichnete, bei jungen Menschen ein derartiges Ansehen genießt? Immerhin äußerte er sich noch im Jahr 2010 in einem Interview über Social Media folgendermaßen: „Ich beschäftige mich damit nicht. Twitter ist für mich einfach nur dumm und die Menschen, die das nutzen, sind für mich Idioten. Haben die Menschen eigentlich nichts Besseres zu tun, als über belanglosen Kram zu schreiben?“

„Geschäft erheblich vereinfacht“: Trigema-Chef Wolfgang Grupp erklärt seine Medienpräsenz

Schaut man sich heute die Social-Media-Präsenz von Trigema an, wie auch bei TikTok, ist Wolfgang Grupp die zentrale Figur des Accounts. Neben Werbung und Einblicken in die Produktion sowie anderen unternehmensrelevanten Themen scheint es oft so, als ob es sich um Grupps persönlichen Account handelt. Er teilt nicht nur romantische Momente mit seiner Frau Elisabeth, sondern gibt auch klare Stellungnahmen ab und gewährt Einblicke in seine persönliche Welt.

Doch wie kam es zu diesem Umschwung in Bezug auf Social Media? In einem Podcast namens „Biz und Beyond“ des Fernsehsenders RTL erklärte der 81-Jährige: „Es ist wichtig, eine starke Marke als Unternehmen zu etablieren. Denn wenn man eine bekannte Marke hat, wird das Geschäft erheblich vereinfacht, im Vergleich dazu, wenn man anonym bleibt.“

Wolfgang Grupp auf TikTok – zwischen Wohlfühlfaktor und Kontroversen

Angesichts der Tatsache, dass das Internet heutzutage wohl kaum einen effektiveren Werbeweg bietet, scheint es für erfolgreiche Unternehmer fast schon eine unternehmerische Verpflichtung zu sein, in den sozialen Medien präsent zu sein. Trigema setzt dabei offenbar häufig auf den Wohlfühlfaktor, um ein familiäres Betriebsklima, Freude an der Arbeit, Humor sowie eine nachhaltige Firmenphilosophie und Produktion zu vermitteln.

Aber allein das dürfte heutzutage in den meisten Fällen nicht mehr ausreichen, um auf Plattformen wie TikTok und Co. viral zu gehen. Hierbei kommt es wohl auf die richtige Mischung an. Denn neben den angenehmen Einblicken in seine Firma und sein Leben als Chef sorgt Grupp in den sozialen Medien immer wieder für Kontroversen. Es tauchen immer wieder Videos auf, die Millionen von Aufrufen erhalten, in denen Grupp seine Meinungen öffentlich äußert.

Wolfgang Grupp provoziert mit Anti-Akademiker-Haltung

Schon vor kurzer Zeit provozierte er, beispielsweise mit seiner kritischen Einstellung gegenüber Studierenden: „Ein Akademiker im Unternehmen ist einer zu viel“, erklärte er damals in einem Interview mit dem Südkurier. Des Weiteren forderte er, dass Akademiker später in Rente gehen sollten, um die gleichen Leistungen wie Nichtakademiker zu erhalten.

Mit seinen Aussagen greift er immer wieder die Politik an. Zuletzt äußerte Grupp, der von einem speziellen Kleidungsstück nicht viel hält, Kritik an der aktuellen Ampelregierung aus SPD, FDP und Grünen. Auch die ehemalige Bundeskanzlerin Angela Merkel von der CDU bekam ihr Fett weg. Und während Uli Hoeneß im Gefängnis war, äußerte Grupp Unverständnis über das Urteil gegenüber der Wirtschaftszeitschrift Bilanz. Ebenso kritisierte er die Waffenlieferungen an die Ukraine in einem YouTube-Interview. Der Trigema-Chef polarisiert mit seinen provokanten Äußerungen.

Wolfgang Grupp sorgt für Diskussion mit seinem Rollenbild der Frau

Auch mit seinen Ansichten über Farbwahlen „für gestandene Männer“ sorgte Grupp kürzlich für Diskussionen in einem YouTube-Video, genauso wie mit seinem diskutablen Bild von der modernen Frau, die laut dem Trigema-Chef angeblich „heute die Jobs der Männer“ beanspruchen wollen würde.

Es scheint fast offensichtlich, dass Grupp in den sozialen Medien besonders erfolgreich ist, weil er sich meinungsstark präsentiert. Egal, welches Thema er anspricht, es entfacht fast immer lebhafte Diskussionen, heftige Kritik oder enthusiastisches Lob für Grupp. Dieses Verhalten scheint den Zeitgeist von TikTok besonders gut zu treffen und dürfte den Unternehmer oft in die Algorithmen der Nutzer katapultieren, gemessen an der Anzahl der Videos und deren Aufrufe.

Dieser Artikel wurde mithilfe maschineller Unterstützung erstellt und vor der Veröffentlichung von dem Redakteur Bjarne Kommnick sorgfältig überprüft.