Spannend, nützlich, aber auch fragwürdig: Doktor aus dem Netz soll Gesundheits-Check übernehmen

Von: Jörg Heinrich

Angebote im Internet für medizinische Diagnostik und Therapie werden immer ausgefeilter. Eine US-Firma hat jetzt eine Kapsel entwickelt, in der ein Rundum-Check möglich ist.

Einer der spannendsten, nützlichsten (und manchmal auch fragwürdigsten) Bereiche, in denen Internet und Künstliche Intelligenz künftig für Fortschritte sorgen sollen, ist die Medizin. Immer mehr Firmen arbeiten daran, Diagnosen und Therapien nach Hause, auf Smartphones und Smartuhren zu bringen. Und der Arztbesuch soll bald viel seltener nötig sein – oder beinahe überflüssig werden. IPPEN.MEDIA verrät, was es bei „Dr. Internet“ alles Neues gibt.

Der Doktor aus dem Internet: Künstliche Intelligenz soll für Fortschritte sorgen

Ärzte sollen künftig immer mehr Patienten versorgen – möglichst schnell, effizient und kostengünstig. Das US-Unternehmen Forward Health hat jetzt eine ganz neue Idee, wie das klappen könnte. Die 2017 vom Ex-Google-Manager Adrian Aoun gegründete Firma hat den CarePod erfunden, die Arztpraxis mit Künstlicher Intelligenz, aber ohne Arzt. Die mit jeder Menge Medizintechnik ausgestattete 6-Quadratmeter-Kapsel wird jetzt in den USA in ersten Einkaufszentren und großen Bürogebäuden aufgestellt. Sie soll den Nutzern vergleichbare Möglichkeiten wie ein Hausarztbesuch bieten – aber vollautomatisch. Nur im Hintergrund ist für Fragen und Probleme ein medizinischer Assistent vor Ort, der die Untersuchungen aber nicht durchführt.

US-Firma erfand den den CarePod, eine Arztpraxis mit Künstlicher Intelligenz

Zum Leistungsumfang gehören Ganzkörperscan, Herzgesundheit, Schilddrüsentests, Blutdruck, Blutproben, Gewichtsmanagement, Tests auf Diabetes, Covid und HIV sowie für Nieren- und Lebergesundheit. Dafür sind jede Menge Sensoren, Scanner, Mikrofone, Kameras und Gerätschaften für Probenentnahmen an Bord. Ärztinnen und Ärzte gibt es dabei gottlob auch noch. Aber sie sollen nur die an sie übertragenen Ergebnisse prüfen und Rezepte ausstellen, die dann sofort im CarePod ausgedruckt werden. Außerdem beantworten sie per App Fragen und kümmern sich bei Bedarf auch um nötige Überweisungen zu Spezialisten.

Durch diese Prozeduren, die auch für Ältere gut zu bewältigen sein sollen, führt die Patienten eine virtuelle Stimme. Die Vision von Forward-Chef Adrian Aoun dabei: „Wir müssen Möglichkeiten finden, die Arbeit von Ärzten so zu skalieren, dass sie mehr Menschen helfen können.“ Das Abo für alle Leistungen des CarePod kostet 99 Dollar im Monat. Die Firma will jetzt die ersten 25 Kapseln aufstellen, weitere 3200 geplante CarePods sollen nächstes Jahr folgen.

Apple plant auch Medizin-Offensive

Apple will seine Watch-Smartuhr mehr denn je zum hilfreichen Begleiter für Gesundheit und Fitness machen. Nachdem die Uhr bereits ein EKG erstellen, den Blutsauerstoff messen oder vor erhöhter Körpertemperatur warnen kann, sollen nächstes Jahr bei der Watch Series 10 und der Ultra 3 weitere Funktionen dazukommen. Apple-Experte Mark Gurman vom Wirtschaftsmagazin Bloomberg spricht von „spannenden Plänen für 2024, einschließlich Bluthochdruck- und Schlafapnoe-Erkennung für die Uhr sowie Hörgerätefunktionen für die AirPods“.

