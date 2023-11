Sie leuchten im Dunkeln: Giftige Quallenplage an Italiens Stränden

Von: Christoph Gschoßmann

Sie leuchten und sorgen so für einen faszinierenden Anblick. Doch die Quallen, die gerade zu Tausenden Italiens Strände heimsuchen, sind giftig.

Livorno - Naturspektakel an einigen Küsten in Italien: Tausende leuchtende Quallen wurden in den letzten Tagen in der Toskana und auf Sardinien gesichtet. So kam es an der Küste von Livorno, in der Nähe des Ortes Calafuria, auf der Insel Giglio (Provinz Grosseto), aber auch auf der Insel Sardinien zu dem Quallenbefall.

Qualle leuchtet nachts: Faszinierender Anblick für Urlauber an Stränden in Italien

Laut der Nachrichtenagentur Ansa teilte dies die regionale Umweltschutzbehörde der Toskana mit, die am Morgen des 25. Novembers 2023 eine Inspektion mit Tauchgängen in Calafuria durchführte, um die Meldungen auszuwerten. Den Behörden zufolge sei das Phänomen jedoch nicht ungewöhnlich: Es komme „sehr häufig vor, weil die Herbstperiode mit der Blüte der Qualle Pelagia noctiluca zusammenfällt, die als leuchtende Qualle bekannt ist“, heißt es.

Diese spezielle Gattung sei durch ihre grüne Biolumineszenz auch nachts sichtbar und im Mittelmeer sehr verbreitet. Konkret handele es sich um eine Art aus der Familie der Pelagiida, die sich von Plankton und kleinen Fischen ernähre. Diese fange sie mit ihren Tentakeln.

Italien: Urlaubs-Gäste sollten giftigen Tieren nicht zu nahe kommen

Durch die Biolumineszenz tausender Exemplare entsteht zweifellos ein spektakulärer Anblick im Meer, doch für Urlauber kann es gefährlich werden. Die Gattung ist giftig und Badegäste sollten ihr unter keinen Umständen zu nahe kommen. Die Tentakel der Tiere sind mit stechenden Nematozysten bestückt. Lebensgefährlich für Menschen sind Berührungen zwar nicht, doch ein Kontakt kann zu erröteter Haut und starkem Juckreiz führen. Auch Übelkeit, Erbrechen und Kopfschmerz sind als Folge des Kontakts möglich.

Zweimal im Jahr, im Sommer wie auch im Herbst, komme es zu den verstärkten Ansammlungen der Tiere an den Stränden des Landes. Weil in den letzten Jahren tendenziell mehr Menschen die Strände besuchen - auch außerhalb der Hauptsaison - komme es zu mehr Sichtungen. Auch die geringere Anzahl an Raubtieren für die Quallen spiele eine Rolle. Auch auf Mallorca gab es im Sommer eine Quallen-Plage.

Die Quallenart hat eine enge Beziehung zum Meeresboden. Sie lebt in einem benthischen Larvenstadium, bevor sie planktonisch wird. Die Zahl der kleinen Fische, die sich von diesen Larven ernähren, ist aufgrund mehrerer Faktoren zurückgegangen, beispielsweise Umweltverschmutzung.

Quallen bedeuten nicht die einzige Gefahr an den Stränden der Toskana. Zuletzt ertranken zwei Touristen. (cgsc)