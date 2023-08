Großes Massensterben in der Nordsee – Forscher zeigen sich besorgt

Von: Alina Schröder

Am Strand von Texel findet ein trauriges Naturschauspiel statt: Zahlreiche Herzmuscheln verenden aufgrund der steigenden Wassertemperatur. (Symbolbild) © Imago

Ein tragisches Naturschauspiel bietet sich Nordsee-Urlaubern: Wegen der steigenden Wassertemperatur ist ein Meerestier von einer hohen Sterblichkeit betroffen.

Den Burg – Die Temperaturen steigen seit Jahren immer weiter. Während an Land dadurch fatale Naturkatastrophen wie Waldbrände, etwa im Raum Hamburg, verstärkt werden, machen sich die Folgen auch im Wasser bemerkbar. Die Nordsee war noch nie so heiß wie im Juni 2023, gab das Königliche Niederländische Institut für Meeresforschung (NIOZ) jetzt bekannt. Wissenschaftler sind besorgt.

Herzmuschel Vorkommen: weltweit verbreitet, besonders häufig an europäischen Küsten Merkmale: gewellte Schale, Gehäuse durch Schloss miteinander verbunden Nahrung: Algenpartikel, Plankton

Wassertemperatur zu hoch: Muschel-Art stirbt der Nordsee weg

Seit 1861 misst das Institut die Wassertemperatur des Wattenmeers rund um die beliebte niederländische Urlaubsinsel Texel. Am 19. Juni wurde schließlich die Rekordtemperatur von 21 Grad angezeigt, der Monat zählt allgemein zu den wärmsten seit 160 Jahren, heißt es in einem Bericht des NIOZ. Dieser dramatische Anstieg bleibt nicht ohne Auswirkungen, besonders eine Meerestierart leidet darunter: die Herzmuschel. Die Sterblichkeit der laut Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND) häufigsten Muscheln der Nordsee ist besonders hoch.

Die Herzmuschel ist vom Massensterben betroffen. Die Schalen der toten Meerestiere bedecken zunehmend die Strände des Wattenmeers. © McPHOTO/W. Rolfes/Imago

Schließlich benötigen die Weichtiere bei höheren Temperaturen mehr Nahrung. Diese ziehen sie hauptsächlich aus Algen im Süßwasser des IJsselmeers, einem See nördlich von Amsterdam und südöstlich von Texel. Aufgrund der Dürre gelangt jedoch weniger Süßwasser ins Wattenmeer. Die Herzmuscheln verhungern regelrecht, wie Katja Philippart, Schalentierforscherin und Professorin, erklärt.

Folgen des Klimawandels „vor unseren Augen“: Menschen müssen Überlebenskampf der Herzmuschel mit ansehen

Die Niederlande zählen zu den beliebtesten Urlaubsländern. Doch der Überlebenskampf der Muschel ist auch für Touristen, insbesondere auf der Insel Texel, nicht zu übersehen. Denn: „Herzmuscheln, die sterben, kriechen vom Boden an die Oberfläche. Dann sieht man auch den Inhalt der Schalen tot herumschwimmen, denn anders als zum Beispiel eine Miesmuschel lässt eine Herzmuschel ihre Schale los, wenn sie stirbt. Alles, was bleibt, sind leere Schalen im Watt“, sagte der Experte und Fischer, André Seinen, laut NIOZ. Am Strand sind dann regelrechte „Herzmuschel-Bänke“ zu sehen.

Die Herzmuschel Die Muschel ist die häufigste vorkommende Art im Wattenmeer, die übrig gebliebene Schale wird gerne am Strand als Mitbringsel eingesammelt. Das Weichtier selbst lebt hauptsächlich am Boden der Nordsee. Bei Ebbe vergraben sie sich im Watt. Sie ernähren sich von kleinen Nahrungspartikeln, etwa von Algen, die sie durch ihre Kiemen aufnehmen. Zu Fressfeinden zählen Krebse sowie Seevögel – aber auch Menschen. Das Fischen der Herzmuschel ist in den deutschen Nationalparks des Wattenmeers seit den 90ern verboten, in den Niederlanden allerdings noch zugelassen. Quelle: BUND

Vor dem Hintergrund nicht nur ein dramatischer Anblick für Urlauber und Einheimische, auch ein Alarmsignal für die Forschung. „Wegen der hohen Temperaturen, die derzeit in den Meeren und Ozeanen der Welt gemessen werden, sind ohnehin alle Fachleute nervös“, sagte Philippart dem niederländischen Radiosender Omrop Fryslan. Auch sie halte nach den Rekordtemperaturen im Juni 2023 nun den Atem an. Das Massensterben der Herzmuscheln in der Nordsee ist jedoch nur der Anfang: „Wir sehen gerade, wie sich die konkreten Folgen des Klimawandels vor unseren Augen entfalten“. (asc)

