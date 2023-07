Rote Flagge gehisst: Hai-Alarm vor spanischer Urlaubsinsel

Von: Helena Gries

Am Strand von Gran Canaria wurden mehrere Haie gesichtet, darunter ein zwei Meter langer Hammerhai. Die Rettungsschwimmer haben das Baden verboten.

Patalavaca/Gran Canaria – Haie sind vor den Küsten von Spanien keine große Seltenheit. Immer wieder kommt es zu Hai-Alarm in Touristenorten an Spaniens Küsten, sodass Strände für Badegäste gesperrt werden.

Besonders auf den Kanaren und den Balearen werden in der Vergangenheit immer mehr Hai-Sichtungen gemeldet. Erst kürzlich hat es auf Ibiza Hai-Alarm gegeben. Das Tier schwamm im flachen Wasser in der Nähe des Party-Ortes San Antonio. Auch der Küste Mallorcas wurde ein Raubfisch gesichtet. Der rund zwei Meter lange Blauhai hatte sich an den Badestrand der spanischen Urlaubsinsel verirrt.

Hai-Alarm vor spanischer Urlauberinsel: Badeverbot wegen Raubfisch-Sichtungen

Am Strand der beliebten Urlaubsinsel Gran Canaria wurde nun ebenfalls wieder ein Hai gesichtet. Vorsorglich wurde daraufhin Hai-Alarm ausgelöst. Der Strand von Patalavaca sei Medienberichten zufolge bereits vor einigen Tagen wegen vermehrter Sichtungen junger Haie geschlossen worden.

Insel Gran Canaria Fläche 1.560 km² Bevölkerung 865.756 (2019) Hauptstadt Las Palmas de Gran Canaria

Inzwischen hatte die Gemeinde Mogán die rote Flagge aktiviert und das Baden bis über Kniehöhe verboten. Grund dafür sei ein zwei Meter langer Hammerhai mit zwei Jungtieren, berichtet das Online-Magazin Kanarenmarkt. Mitlerweile sei der Strand wieder zum Baden geöffnet worden, heißt es weiter.

Hai-Sichtungen auf Gran Canaria: Hammerhaie für Menschen ungefährlich

Laut Televisión Canaria habe es sich bei den Sichtungen am Strand der spanischen Insel Gran Canaria um junge Hammerhaie gehandelt, welche auf den Kanaren sehr verbreitet und laut Experten für den Menschen nicht gefährlich seien. In den Gewässern der Kanaren seien zahlreiche Arten von Haien und Rochen sowie verschiedene Delfin- und Walarten vertreten. Hai-Sichtungen in Küstennähe seien daher auf der spanischen Urlaubsinsel nicht ungewöhnlich.

Anders ist es jedoch an der Küste des spanischen Festlandes. Meeresbiologen beobachten die sich häufenden Hai-Sichtungen an der spanischen Küste wie beispielsweise der Costa del Sol mit Besorgnis. Es gebe jedoch keinen Grund, die Strände an Spaniens Küsten in diesem Sommer komplett zu meiden. Einschätzungen der Fachleute zufolge sei es noch nicht absehbar, dass sich die südspanischen Küstengewässer zum neuen Hai-Hotspot entwickeln. (hg)