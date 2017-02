Sechs Tote bei Erdbeben auf den Philippinen

Manila - Bei einem Erdbeben der Stärke 6,5 sind im Süden der Philippinen mindestens sechs Menschen ums Leben gekommen. Über 100 Menschen wurden verletzt.

Bei einem Erdbeben im Süden der Philippinen sind mindestens sechs Menschen ums Leben gekommen und mehr als 125 weitere verletzt worden. Das Beben der Stärke 6,5 erschütterte am späten Freitagabend die Stadt Surigao auf der Insel Mindanao. Wie die Katastrophenschutzbehörde mitteilte, wurden die meisten Todesopfer von herunterfallenden Gegenständen erschlagen. Ein Mann starb in seinem eingestürzten Haus, eine 80-jährige Frau erlitt einen Herzinfarkt.

+ Bei einem Erdbeben der Stärke 6,7 sind im Süden der Philippinen mehrere Menschen ums Leben gekommen. Foto: STR/dpa © Uncredited

Die 152.000-Einwohner-Stadt wurde die ganze Nacht lang von Nachbeben erschüttert, viele Menschen verbrachten die Nacht auf Parkplätzen und Feldern. Sogar aus Krankenhäusern wurden Patienten ins Freie gebracht. Tausende verängstigte Bewohner der Küstenstadt flohen aus Angst vor einem Tsunami in höherliegende Gebiete. Nach Angaben der örtlichen Zivilschutzbehörde stürzten in Surigao mehrere Häuser ein, in der Stadt und in der Umgebung fielen zudem der Strom und die Wasserversorgung aus.