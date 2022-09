Edeka-Kunde macht erstaunliche Entdeckung am Grießbrei-Preisschild: „Achtet mal drauf“

Von: Kai Hartwig

Bei Edeka findet ein Kunde am Preisschild eines Produkts einen ungewöhnlichen Unterschied und macht dies öffentlich. Das Unternehmen reagiert.

München – Die Lebensmittelpreise haben in den vergangenen Wochen und Monaten in den Supermärkten oder Discountern einen großen Sprung nach oben gemacht. Die Gründe hierfür sind vielfältig, neben anderen Faktoren sorgten aber auch die Auswirkungen des Ukraine-Kriegs und der Corona-Pandemie für Lieferschwierigkeiten. Die Folge: Verbraucher müssen in den Märkten von Unternehmen wie Rewe, Edeka, Kaufland, Aldi, Lidl oder Penny mehr zahlen.

In der Regel galt für zahlreiche Produkte in den Supermarktregalen: Wird ein Produkt in mehreren Größen angebotenen, ist meist die höhere Menge im Verhältnis günstiger als die geringere. Als Hilfe dient für die Supermarktkunden der angezeigte Kilopreis auf den Preisschildern. Ein Edeka-Kunde machte nun eine Entdeckung, die ihn an der Gültigkeit besagter „Regel“ zweifeln ließ.

Edeka-Kunde macht erstaunliche Entdeckung am Grießbrei-Preisschild – größere Menge ist günstiger

Auf Reddit postete er ein Foto, das seinen Angaben nach in einer Edeka-Filiale aufgenommen wurde. Seinen Beitrag betitelte er mit den Worten: „Bei Edeka sind kleinere Portionen günstiger. Und nicht nur da. Achtet mal drauf.“

In der Tat sieht man auf dem Schnappschuss ein Produkt der Marke „Dr. Oetker“ in zwei verschiedenen Größen. Den „Grießpudding natur“ kann man entweder in der Packung mit 500 Gramm oder 200 Gramm Inhalt erwerben. Die kleinere Variante kostet 99 Cent, was einem Kilopreis von 4,95 Euro entspricht. Für das Pfund Grießbrei muss man 2,49 Euro hinblättern – der Kilopreis liegt demnach bei 4,98 Euro. Also um drei Cent höher als bei der kleineren Packung.

Edeka: Größere Grießbreipackung in Filiale günstiger als kleinere – „Ich schau grundsätzlich auf den Kilopreis“

Zugegebenermaßen ist das ein ziemlich geringer Preisunterschied. Aber wie heißt es doch so schön: Kleinvieh macht auch Mist. Auf Reddit wurde der Beitrag von zahlreichen Usern kommentiert. „Ich schau grundsätzlich auf den Kilopreis. Sollte man immer machen“, meinte ein Nutzer. „Sollte man ausschließlich machen, kriegt man ein viel besseres Verständnis dafür, wieviel Nahrungsmittel kosten und wie sich der Preis wirklich bewegt. So fallen heimliche Preisänderungen durch Reduzierung des Nettogewichts direkt auf“, pflichtete ihm ein weiterer User bei.

„Für mich ist das, wegen des Mehrs an Müll, welcher durch die kleinen Becher entsteht, schon ne sch**ß Rechnung“, beschwerte sich ein Reddit-Nutzer. Etwas anders sah es ein anderer User. „Du kaufst 1 Kilo Mayonnaise für günstigeren Kilopreis. Aber du nutzt nur 200 Gramm und der Rest bleibt im Kühlschrank bis er schlecht wird. Und du musst dann alle wegschmeißen. Preis pro Kilo ist nicht der einzige Faktor“, gab er an.

Dieser Grießbrei kostete in einer Edeka-Filiale in der größeren Menge verhältnismäßig weniger. Laut Edeka ist dies kein Regelfall. © Screenshot / Reddit.com

Edeka reagiert auf These des Kunden, größere Mengen seien meist günstiger – „Behauptung trifft nicht zu“

Doch ist die These des Reddit-Users, der den Beitrag erstellte, überhaupt zutreffend? Auf Nachfrage von tz.de äußerte Edeka zu dem Vorwurf, dass viele der Produkte in kleineren Mengen günstiger seien als in den größeren Einheiten. „Diese Behauptung trifft nicht zu“, bekräftigte eine Edeka-Sprecherin: „Unser Anspruch ist es, unseren Kundinnen und Kunden jederzeit und überall das beste Preis-Leistungsverhältnis zu bieten, das gilt für alle Packungsgrößen.“

Allerdings könne es in einzelnen Fällen in Edeka-Filialen dazu kommen, dass ein Preisunterschied – wie vom Reddit-User beschrieben – auftrete. Der Grund hierfür sei die Unternehmensstruktur der Supermarktkette. „Edeka ist ein genossenschaftlicher Verbund, der von 3.500 selbstständigen Kaufleuten und sieben regionalen Großhandlungen getragen wird. Die Kaufleute entscheiden eigenständig über alle unternehmerischen Fragen, dazu gehört auch die Preisgestaltung ihres Sortiments“, hieß es in dem Statement.

Derweil werden oft auch an dem Packungsinhalt der angebotenen Produkte Veränderungen vorgenommen. Nicht immer fällt dies den Verbrauchern direkt auf. Doch ein Kaufland-Kunde entlarvte kürzlich eine Müsli-Mogelpackung, die er im Supermarktregal entdeckte. (kh)