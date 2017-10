Menschlicher Schädel mit Zahnprothese bei Waldarbeiten in Osnabrück entdeckt

Bei Waldarbeiten ist im niedersächsischen Osnabrück ein menschlicher Schädel gefunden worden.

Osnabrück - Ein Naturschützer habe das Leichenteil samt Zahnprothese am Mittwoch auf einer Lagerfläche entdeckt, erklärte die Polizei am Donnerstag. Die Zusammenhänge sind demnach noch völlig offen und müssen erst ermittelt werden. Am Donnerstag untersuchten Kriminalpolizisten den Fundort noch einmal genauer. Sie wollten laut Ermittlern etwa klären, woher der dort gelagerte Erdaushub stammt. Ein Experte soll das Alter des Schädels klären. Erkenntnisse erhofft sich die Polizei zudem durch die Zahnprothese. Sie könnte Hinweise zur Identität geben.

afp

Rubriklistenbild: © Symbolbild/dpa