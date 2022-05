„Handgefertigtes Unikat“: Frau entdeckt „besten Mercedes-Stern ever“

Der Mercedes-Stern ist eines der bedeutendsten Markensymbole der Welt. Eine Entdeckung im Internet hat damit nur entfernt Ähnlichkeit. © Sina Schuldt/dpa

Eine Frau hat im Internet einen besonderen Mercedes-Stern entdeckt. Mit dem legendären Symbol von Mercedes-Benz hat das Konstrukt nur bedingte Ähnlichkeit.

Stuttgart - Die E-Commerce-Website „Wish“ aus San Francisco steht oftmals aufgrund fragwürdiger Qualität, langer Versandzeiten und dem Fehlen jeglicher Garantieansprüche in der Kritik. Eine Frau teilte auf dem Kurznachrichtendienst Twitter ihren Fund eines „Mercedes-Sterns“. Mit dem legendären Symbol des Autokonzerns Mercedes-Benz hat das angebotene Konstrukt allerdings nur bedingt Ähnlichkeit, wie BW24 berichtet.

Wohl kaum ein Unternehmen der weltweiten Wirtschaft hat ein so bedeutendes Logo wie der Stuttgarter Autohersteller Mercedes-Benz. Der legendäre Mercedes-Stern wurde bereits im Jahr 1909 von der damaligen Daimler-Motorengesellschaft als plastisches Symbol patentiert und geht auf eine Zeichnung zurück, die Gottlieb Daimler auf eine Postkarte gezeichnet hatte. Die drei Strahlen des Sterns stehen für den Einsatz der Daimler-Motoren in Landfahrzeugen, in Schiffen und in der Luftfahrt. Drei Strahlen hat das auf Twitter gezeigte „Unikat“ zumindest im Entferntesten auch.

Mercedes-Stern auf Wish: „Wozu ein teures Ersatzteil bestellen“

Der Mercedes-Stern war jahrzehntelang auf den Motorhauben der Modelle von Mercedes-Benz angebracht. Mit der neuesten Generation der C-Klasse verbannte Mercedes den plastischen Stern aber. Seitdem ist das legendäre Symbol auf dem Frontgrill der Modelle platziert. Das gilt auch weiterhin für die Nutzfahrzeuge des Lkw-Herstellers Daimler Truck, im Rahmen der Aufspaltung behielten beide nun eigenständige Unternehmen das weltbekannte Symbol. Für viele Mercedes-Fans war die Verbannung des Sterns von der Motorhaube ein Schock. China bietet zwar Mercedes-Sterne für einen Umbau an, dieser könnte aber verheerende Folgen haben. Auch der Autobauer selbst riet dringend von einem Umbau mit Ersatzteilen aus China ab.

Wahrscheinlich deutlich günstiger ist wohl der „Mercedes-Stern“, den die Twitter-Nutzerin entdeckte. „Heute: Ersatzteile für Mercedes bei Wish“, schrieb sie, gefolgt von drei lachenden Smileys. Das Konstrukt besteht offenbar aus Draht, der in Form eines Mercedes-Sterns verknotet wurde. „Handgefertigtes Unikat“, kommentierte auch ein weiterer Twitter-Nutzer unter den Post. „Finde ich schon irgendwie cool“, kommentiert eine andere. „Wozu ein teures Ersatzteil bestellen, wenn das dann wieder geklaut wird.“ Tatsächlich hatten in der Vergangenheit viele Mercedes-Fahrer mit dem Umstand zu kämpfen, dass dreiste Sammler die haptischen Mercedes-Sterne kurzerhand von den Motorhauben der Autos abgerissen hatten.

Mercedes-Stern aus Draht: „Irgendwie ist das Teil Punk“

Sollte der im Netz entdeckte „Mercedes-Stern“ von Sammlern von den Motorhauben der Autos geklaut werden, ist der Schaden wohl deutlich geringer. Ob Sammler ein solches Draht-Konstrukt überhaupt haben wollen, ist eine ganz andere Frage. Ein Twitter-Nutzer ist aber der Meinung, dass es sich um den „besten Mercedes-Stern ever“ handelt, garniert diesen Tweet aber mit einem lachenden Smiley. „Irgendwie ist das Teil Punk“, kommentiert ein anderer Nutzer und spielt offenbar auf den „Do-it-yourself“-Stil des Sterns an.

Ob sich „Punk“ mit den Luxusmodellen von Mercedes-Benz vereinbaren lässt, ist allerdings fraglich. Zumal Mercedes kürzlich angekündigt hatte, sich noch stärker auf den Luxus ausrichten zu wollen. Statt einer Wish-Bestellung sollten sich Mercedes-Kunden wohl besser an den Stern auf dem Frontgrill gewöhnen. Sicher ist aber: Der aus Draht gebogene Stern wäre auf einer Mercedes-S-Klasse immerhin ein Alleinstellungsmerkmal und würde wohl definitiv Blicke auf sich ziehen.