Metro verkauft Pfanne mit einzigartiger Eigenschaft: „Und das ohne Waffenschein“

Von: Anna Lorenz

Eine Pfanne von Metro lockt mit besonderen Einsatzmöglichkeiten. Doch ist das Küchenutensil jenseits seiner skurrilen Eigenschaften wirklich zu empfehlen?

München – Die beste Pfanne des Jahres? Großhändler Metro schickt mit der „besten Pfanne der Welt“ einen wortwörtlich heißen Anwärter ins Rennen, der mit außergewöhnlichen „Skills“ aufwartet. Abseits der vielseitigen Einsatzmöglichkeiten stellt sich jedoch die Frage: Ist die Pfanne auch zum Kochen wirklich gut geeignet?

Metro wirbt für Pfanne: Das Premium-Küchenutensil soll auch außerhalb der Küche erstklassig funktionieren

Die „beste Pfanne der Welt“, so nennt Metro sein momentanes Angebot und bezieht sich auf den VKD, den größten Köcheverband Deutschlands. Tatsächlich gibt es sogar eine Köche-Nationalmannschaft und tatsächlich ist Hersteller AMT Gastroguss deren offizieller Ausstatter. Der Pfannenprofi wirbt selbst mit dem Slogan „Von Profis entwickelt – im Alltag erprobt“; und wer einen genaueren Blick auf die, in der Metro-Edition gegenwärtig erhältliche Pfanne wirft, bei dem dürfte sich angesichts dieser Aussage von Stirnrunzeln bis Lachanfall einiges an Mimik abspielen.

Denn die angebotene Pfanne punktet laut Produktbeschreibung auch mit Stärken, die deutlich jenseits von Herd und Ofen liegen dürften. Ein Schnappschuss des Küchenutensils, das auch „gut gegen Einbrecher“ Verwendung finden kann, kursiert derzeit auf der Social-Media-Plattform Twitter, wo User die ungewöhnlichen „Skills“ der Pfanne feiern. „Ich musste gerade an Rapunzel von Disney denken“, schafft ein User die Verknüpfung zum altbewährten Klischee des Schlags mit der Bratpfanne. Entsprechende „Rapunzel-Vibes“ fühlen auch andere, ein User scherzt gar: „Samweis-Gamdschie-Zertifiziert würde da dann wohl „Gut gegen Orks!“ stehen“.

Ob die auch von Metro ist? Im Disney-Film „Rapunzel – Neu verföhnt“ streckt die Protagonistin ihren männlichen Widerpart mit einer Pfanne nieder. © IMAGO / ZUMA Wire

Aber auch die rechtlichen Aspekte werden von den Nutzern augenzwinkernd betont. So sei die Pfanne, die man „ohne Waffenschein“ erhält, hoffentlich mit einer „Anti-Haft-Schicht, falls der Eindringling zum Anwalt geht“, versehen, denn ein User sieht „schon den Einbrecher, der den Hersteller deswegen erfolgreich verklagt“.

Pfanne in Metro-Edition: Taugt sie auch zum Kochen?

Bei aller Witzigkeit der, definitiv scherzhaft gemeinten Werbung von Metro stellt sich jedoch natürlich die Frage, inwiefern es sich bei dem Angebot wirklich um die „beste Pfanne der Welt“ handelt. „Hab zwei davon. Hilft, hier war noch nie ein Einbrecher!“, triumphiert ein User, der sicher ist: „Ja, die Pfanne ist super! Ich nehme keine andere mehr.“ Die Begeisterung für Gerätschaften des Herstellers ist groß, doch auch kritische User äußern sich, die mit dem Küchenutensil enttäuschende Erfahrungen gemacht haben. Demnach halte die Pfanne nicht, was sie in puncto Kochen verspreche, denn „so ultra gut ist sie leider gar nicht“. Bei einem Nutzer verlor sie den Haltegriff, eine anderer rät davon ab, das Küchenutensil in die Spülmaschine zu stecken. „In dem Preissegment ist wahrscheinlich wirklich die beste Pfanne der Welt“, so das durchschnittliche Fazit zu den Kocheigenschaften der Pfanne. Das Lob für die vielleicht ungewöhnlichste Werbung hat sie allerdings verdient. (askl)