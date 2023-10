Palma-Viertel wird zur neuen Deutschen-Hochburg auf Mallorca – „Man kennt sich“

Von: Christoph Gschoßmann

Teilen

Deutsche auf Mallorca sind wahrlich keine Seltenheit. In einem Viertel finden sich besonders viele Deutsche zusammen – und es werden immer mehr.

Palma de Mallorca – Dass Mallorca quasi ein deutsches Bundesland ist, wird schon seit Jahrzehnten mal mehr, mal weniger ernst geflachst. Die Deutschen lieben die spanische Ferieninsel wie kaum ein anderes Fleckchen Erde, und nicht wenige bleiben auch länger als nur für einen Kurztrip zum Ballermann. Besonders ein Viertel namens Nou Llevant hat es seit einigen Jahren deutschen Bundesbürgern angetan, dort werden sogar Eigentümerversammlungen simultan auf Deutsch übersetzt. Darüber berichtet die Mallorca Zeitung.

Deutschsprachige WhatsApp-Gruppe der Wohngemeinschaft

So wäre es laut dem lokalen Medium nicht verwunderlich, wenn beim nächsten Aktualisieren der Einwohnerstatistik Nou Llevant als das Viertel in Palma mit dem höchsten Deutschen-Anteil ausweisen sollte. Auch der Präsident einer Eigentümergemeinschaft sei Bundesbürger, was einer Mieterin „nur recht“ sei, wie sie der Zeitung verriet. Typisch deutsch dabei: „Er kümmert sich gewissenhaft um alles.“

Es wird viel gebaut auf Mallorca, und viele der neuen Wohnungen sind für Deutsche gedacht (Symbolbild). © Nikito/Imago

Viele der Nachbarn sind dem Bericht zufolge häufig, aber nicht permanent auf der Insel. In einer Hausgemeinschaft gebe es zwar auch andere Ausländer, doch von 90 Wohnungen würden 28 Deutschen gehören. „Man kennt sich“, so eine Bewohnerin, die von einer effizienten deutschsprachigen WhatsApp-Gruppe der Hausgemeinschaft berichtet. Auch der Sprecher des Bauträgers Metrovacesa sagt: „Die Deutschen machen einen sehr hohen Anteil unter den Käufern aus“. Günstig sei für die Mieter „die Nähe zum Flughafen, zum Zentrum von Palma und nach Portitxol sowie eine gute Anbindung an das gesamte Verkehrsnetz der Insel“.

Einkaufen bei Rossmann und Lidl, Werbeplakate auf Deutsch

Und es werden immer mehr Apartments, die Nachfrage ist hoch. Explizit werde bei Bauprojekten auch um das Engagement deutscher Unternehmer geworben. Das Bauprojekt Jardins de Llevant im Osten der mallorquinischen Hauptstadt umfasst 114 Apartments, die bereits alle verkauft sind.

Die Bewohner können sich in einer neuen Drogerie-Filiale von Rossman eindecken, ebenso gibt es einen Lidl. Eigentlich alles wie in Deutschland. Auf einer Baustelle prangt ein Werbeplakat mit der deutschen Aufschrift: „Ihr Zuhause ist mehr als nur ein Wohnbau“. Anwohner Ronald Bulss, der bereits seit sieben Jahren dort sein Zuhause hat, sagte der Zeitung: „So schnell kann man gar nicht schauen, wie sich das Viertel verändert.“ Seine Wohnung könne er wohl „zum doppelten Preis verkaufen.“

Für Serviceleistungen in Restaurants zahlen Gäste mitunter drauf. Doch auf Mallorca erheben Wirte fragwürdige Zusatzkosten. Verbraucherschützer schlagen Alarm. (cgsc)