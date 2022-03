Milch: Warum ist sie eigentlich weiß?

Von: Anna Lorenz

Ob Hafer, Soya, Kokos oder klassisch von der Kuh - Milch ist immer weiß. Aber warum ist das eigentlich so?

Egal zu welcher Milch man tendiert, weiß ist sie immer. Und auch, wenn es statt der vielen Alternativen doch tierische Milch sein darf, steht die Farbe außer Frage. Warum die Milch allerdings weiß ist, können nur wenige erklären.

Milch: Die Chemie muss stimmen

Milch besteht, das dürfte jedem bekannt sein, aus Wasser und Fett. Verbunden werden diese zwei Stoffe durch Emulgatoren, was sich auch einige Backrezepte zunutze machen. Wäre das nicht der Fall, so hätte man nämlich eine in zwei Teile getrennte Flüssigkeit - das Phänomen wird jeder kennen, der schon einmal Wasser und Öl vermischen wollte.

Die Emulgatoren in der Milch - Lecithine genannt - bestehen vereinfacht gesagt aus zwei Seiten: Einer, die Wasser abstößt und Fett bindet, und einer, die genau das Gegenteil tut. Die hydrophile und die lipophile Seite sind also sozusagen das Gerüst, an dem die einzelnen Tröpfchen andocken und die homogene Milch erzeugen.

Dass die Milch von der Kuh kommt, ist bekannt. Warum sie weiß ist, weiß aber nicht jeder. (Symbolbild) © via www.imago-images.de

Milch: Physik erklärt die Farbe

Wer den chemischen Teil gemeistert hat, muss sich zum Verständnis, warum Milch die weiße Farbe hat, noch die physikalische Seite des Ganzen anschauen. Hier sollte auch wieder den meisten geläufig sein, dass wir unterschiedliche Farben deshalb sehen, weil Licht in unterschiedlicher Weise vom betrachteten Gegenstand reflektiert wird. Weiß erscheinen uns die Dinge, die sehr wenig Licht absorbieren, sodass sie größtenteils auf unsere Netzhaut fallen können. Wenn unsere Rezeptoren - rot, blau und grün - gleichmäßig angeregt werden, nehmen wir den Gegenstand als weiß wahr.

Somit ist die Milch also wieder eines der alltäglichen Wunder, die wir uns meist gar nicht erklären könne. Aber in dem Wissen, dass wir mit einem Glas Milch eigentlich ein bisschen Chemie- und Physikwissen aufsaugen, schmeckt sie schließlich auch nicht noch besser. (askl)