Irres Produkt von Internet-Star: Brauerei will ihr Vaginal-Bier herstellen

Ihre „Essenz“ soll in die Flasche: Streamerin und OnlyFans-Model Amouranth kündigt eine Zusammenarbeit mit der Brauerei „The Order of Yoni“ an. © Screenshot/Instagram/amouranthofficial/Panthermedia/Imago

Das gibt es wirklich: Bier aus Vaginalbakterien. Die Brauerei „The Order of Yoni“ will jetzt mit einer Streamerin zusammenarbeiten, die für Erwachsenen-Inhalte bekannt ist.

München – Würden Sie das trinken? Ein Bier, dessen Spezialzutat aus einer Vagina kommt? Die Brauerei „The Order of Yoni“ verkauft genau das. Und wirbt: „Greifen Sie nach einer Flasche mit einem goldenen Getränk voller weiblicher Essenz, geben Sie sich Ihren Instinkten hin und genießen Sie die Intimität eines außergewöhnlichen Models.“ Ausgefallen! Aber ein Vorbild für die strauchelnde Bier-Branche in Deutschland wird das wohl nicht.

Brauerei macht Bier aus Vaginalbakterien: „The Order of Yoni“ vermarktet „Gottheiten“

Um die „weibliche Essenz“ in die Flasche zu bekommen, nutzt das polnische Unternehmen Milchsäure aus Vaginalbakterien. Die Models geben einen Abstrich, der kommt ins Labor und die Bakterien werden isoliert. Aus ihnen züchtet „The Order of Yoni“ die Milchsäure, mit der das Bier gebraut wird.

Bislang verkauft die Brauerei drei Biersorten. Und dabei gilt: S** sells! Es ist offensichtlich, worauf die PR-Abteilung baut, sie verkaufen „Lust in der Flasche“. Drei Models, auf der Website werden sie „Gottheiten“ genannt, zieren die verschiedenen Sorten. Dazu posieren die jungen Frauen mit Bierflaschen in lasziven Posen. Bislang gibt es:

„Monika“: Ein helles Weizenbier auf Champagnerhefe mit Bitterorangenschale und Koriander.

„Patricia“: Ebenfalls ein helles Weizenbier auf Champagnerhefe mit Orangenschale und Koriander.

„Paulina“: Ein dunkles Weizenbier auf Champagnerhefe mit Paradieskörnern (eine Art Kardamom) und Koriandernote.

Internet-Star bekommt wohl Vagina-Bier: Streamerin Amouranth spricht über Zusammenarbeit mit Brauerei

Bald soll eine vierte „Gottheit“ dazu kommen. Und dafür hat „The Order of Yoni“ das erste prominente Model an Land gezogen. Die Streamerin Amouranth kündigt an, dass es bald ein Bier aus ihrer „Essenz“ geben soll.

Was ist eigentlich eine „Yoni“? Yoni ist der alt-indische (Sanskrit) Begriff für das weibliche Geschlechtsteil. Wörtlich übersetzt bedeutet es heiliger Ort oder Tempel. Im Hinduismus ist sie ein Symbol für schöpferische, weibliche Energie. Der Begriff wurde durch die Lehre des Tantra im Westen bekannt.

Amouranth (29), die mit bürgerlichem Namen Kaitlyn Siragusa heißt, ist eine Influencerin aus den USA. Sie wurde über das Erwachsenenportal OnlyFans bekannt und mit freizügigen Whirlpool-Streams auf Twitch zum Internet-Sternchen. Außerdem erregte sie Aufsehen, als sie ihre Fürze in Flaschen verkaufte. Auch deutsche Streamer wie MontanaBlack kommen an der umstrittenen Berühmtheit nicht vorbei, erst neulich ließ er durchblicken, welche Meinung er über Amouranth hat. Auf Youtube folgen ihr knapp eine Million User.

„Die Leute werden es sicher kaufen“: OnlyFans-Sternchen glaubt, dass Fans das Yoni-Bier sogar trinken

Ekeln dürfte sie sich vor dem Vagina-Bier nicht und zu ausgefallen kann es für Amouranth offenbar sowieso nicht sein. „Es gibt eine Bierfirma. Sie sind Europäer, sie wollen, dass ich meine vaginale Hefe einschicke“, verrät sie in einem Interview mit dexerto.com und erklärt: „Im Grunde genommen mache ich mir selbst einen Abstrich. Sie wollen Bier aus meiner Vaginalhefe machen.“

Dass die Brauerei eigentlich nicht ihre Hefe, sondern Milchsäure-Bakterien verwendet, geschenkt! Verkaufen wird sich das Gebräu bestimmt, da ist sich die werdende „Gottheit“ sicher. Und wenn Oscar-Gewinnerin Gwyneht Paltrow eine Kerze an dem Mann bekommt, der nach ihrem Geschlechtsteil riecht, dann sollte das Yoni-Bier doch auch irgendwie vermarktbar sein.

„Es ist zum Kaputtlachen. Die Leute werden es sicher kaufen. Ich weiß nicht, ob sie es tatsächlich trinken werden“, freut sie sich. Überlegt nochmal und lacht: „Ich meine, sie werden es wahrscheinlich trinken.“ Und währenddessen gerät eine Brauerei in China in Schieflage, weil ein Arbeiter in den Malz-Tank uriniert hat. (moe)