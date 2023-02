Millionen-Gewinn per Rubbellos: Lotto-Gewinner will anonym bleiben – und wird beklaut

Von: Kilian Bäuml

Mit einem Rubbellos zum Millionär, das wünschen sich viele. Ein Gewinner wurde jedoch vom Glück verlassen, denn sein ganzer Gewinn wurde gestohlen.

Kassel – Wer im Lotto gewinnt, hat jede Menge Glück: Die Chancen auf einen Jackpot sind bekanntlich gering. Ein Mann aus New York hatte nach seinem Gewinner-Glück allerdings eher Pech – sein Gewinn wurde ihm nämlich gestohlen. Er kaufte sich für fünf Dollar ein Rubbellos der New York State Lottery Hold‘em Poker und gewann damit eine Million Dollar.

Der Lotto-Gewinner wollte als solcher jedoch gerne anonym bleiben, deshalb bat er einen Menschen aus seiner Familie, das Geld für ihn entgegenzunehmen – seine Cousine. Diese sollte dafür von ihm 50.000 Dollar bekommen und willigte ein. Nachdem sie das Geld erhalten hatte, entschied sie sich jedoch, den Gewinn selbst zu behalten, wie die britische Zeitung The Daily Mail berichtet.

Mit dem Rubbellos zum Millionär – doch der Lotto-Gewinn wird geklaut

Die Cousine des Lotto-Gewinners erhielt von ihm das Ticket zur Abholung. Zu dieser Zeit erlaubten die Corona-Bestimmungen in New York nicht, dass Scheine persönlich abgegeben werden, deshalb schickte sie den Schein zu. Ein paar Wochen später erhielt der Lotto-Gewinner dann schlechte Nachrichten von seiner Cousine.

Sie erzählte ihm, dass die Gewinnsumme in Wahrheit 20.000 Dollar betrage und davon ein Teil noch versteuert worden sei. Letztlich erhielt der Mann als Gewinn nur knapp 13.500 Dollar. Ihre Geschichte belegte die Cousine mit gefälschten Papieren der New York State Lottery.

Ein Mann gewann mit seinem Rubbellos eine Million Dollar, dann wurde ihm sein Gewinn geklaut. (Symbolbild) © Imago

Geklauter Lotto-Gewinn: Rechtmäßiger Gewinner wird von eigener Cousine beklaut

Zuerst schien die diebische Cousine damit auch durchzukommen, doch nach eine Weile sei der eigentliche Gewinner misstrauisch geworden. Auf der offiziellen Website der New York State Lottery habe er dann eine Pressemeldung gefunden, die seine Befürchtungen belegten – der Gewinn war deutlich höher als ihm seine Cousine erzählt hatte und wurde vollständig von ihr beansprucht.

Mit diesen Informationen habe er sie angerufen, um herauszufinden, was wirklich geschehen ist. Doch statt einzulenken und dem rechtmäßigen Gewinner sein Geld zurückzugeben, soll sie ihm gedroht und ihm gesagt haben, dass er sie in Ruhe lassen soll. Der Mann aus New York wollte das nicht auf sich sitzen lassen und ging vor Gericht. Dort gestand die 34-jährige Frau aus Texas ihren Betrug und soll zu einer Haftstrafe zwischen 16 Monaten und vier Jahren verurteilt werden.

Vom Million-Gewinn sind noch 300.000 Dollar übrig – nachdem das Lotto-Geld geklaut wurde

In den USA kann man einen Lotto-Gewinn auf zwei Arten entgegennehmen:

Gewinn auf Raten zahlen lassen: Die Gewinnsumme wird dann vollständig, aber in mehreren Raten überwiesen.

Die Gewinnsumme wird dann vollständig, aber in mehreren Raten überwiesen. Alles auf einmal auszahlen lassen: In diesem Fall wird nicht die vollständige Gewinnsumme ausgegeben. Trotzdem wird diese Art der Auszahlung deutlich häufiger beansprucht.

Die Cousine ließ den ganzen Betrag auf einmal auszahlen, dieser belief sich in diesem Fall laut dem Bericht auf über eine halbe Million Dollar. Von dem Betrag hatte sie bereits mehr als 200.000 Dollar ausgegeben, der Restbetrag von immer noch über 300.000 Dollar wurden ihrem Cousin überwiesen. Die Staatsanwaltschaft teilte The Daily Mail mit, dass bei ihrer Verurteilung auch über die bereits ausgegebene Summe verhandelt wird.

Ein Lotto-Gewinn bedeutet offenbar tatsächlich nicht immer Glück, eine junge Frau aus Großbritannien konnte sich nicht über ihren Gewinn freuen, obwohl sie alle Zahlen richtig hatte. Eine andere Lotto-Gewinnerin wünschte sich sogar, sie hätte erst gar nicht gewonnen und bereut ihren Gewinn. (kiba)