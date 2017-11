Achtung bei Milram-Scheibenkäse: Hersteller ruft Waren zurück 

Bevor Sie heute in einen Milram-Scheibenkäse beißen, sollten Sie zunächst die Kennzeichnung auf der Verpackung beachten. Einige Ware könnten nämlich gesundheitsgefährdend sein.

Einge Sorten Scheibenkäse der Marke Milram und anderer Handelsmarken sind wegen möglicher Verpackungsreste aus Plastik zurückgerufen worden. Es könne nicht ausgeschlossen werden, dass kleine Fremdkörper aus Kunststoff von der Verpackungsfolie in einzelnen Packungen zu finden sind, teilte das Molkereiunternehmen DMK Group mit Sitz in Zeven am Freitag mit. Eine Gesundheitsgefährdung könne nicht ausgeschlossen werden.

Betroffen sei nur Ware mit dem Genusstauglichkeitskennzeichen DE-NI 086 EG. Der Scheibenkäse wird unter anderem bei Netto, Penny, Aldi Süd oder Rewe verkauft.

dpa