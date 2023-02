Kaufland-Kunde kauft abgelaufenes Bier und schimpft auf Mitarbeiter: „Als ob sie kein Deutsch können“

Von: Marcus Giebel

Teilen

Schon ein paar Wochen drüber: Das Bier war laut Etikett bis zum 4. November 2022 haltbar. © Screenshot Facebook

Nach seinem Einkauf bei Kaufland bemerkt ein Kunde, dass sein Bier seit Monaten abgelaufen ist. Von den Mitarbeitern wird er nach eigenen Angaben links liegen gelassen.

München – Wenn sich am Tag danach der Kater bemerkbar macht und einfach nicht abschütteln lässt, ist klar: Das letzte Bier war schlecht. So einfach lassen sich die Folgen eines feuchtfröhlichen Abends schönreden. Und das Bier kann sich ja nicht mehr wehren.

Weit mehr als nur das letzte Bier könnte in einem Fall aus Detmold auf der Anklagebank landen. Denn wie ein User auf Facebook verbreitete, kaufte er in einer Kaufland-Filiale eine Kiste Herforder Export, deren Flascheninhalt bereits am 4. November 2022 – also vor drei Monaten – abgelaufen ist. Die Etikette samt Mindesthaltbarkeitsdatum ist auf dem geposteten Foto zu sehen.

Kaufland-Kunde schimpft wegen abgelaufenem Bier: „Mitarbeiter taten so, als ob sie kein Deutsch können“

Dazu schreibt der Kaufland-Kunde, ohne an Ausrufezeichen zu sparen: „Echt frisch!! Eine Kiste voll abgelaufenem Bier!! Nie wieder!!“ Doch mit dem unausgesprochenen Vorwurf, das Sortiment in der Filiale werde nicht gründlich auf abgelaufene Produkte überprüft, war es nicht getan.

Seine Reklamation war demnach nicht möglich, weil die Angestellten ihn offenbar links liegen ließen: „Im Übrigen sind alle Mitarbeiter einfach weitergegangen und taten so, als ob sie kein Deutsch können!!!“

Dieses Bier könnte wirklich schlecht sein: Die Flaschen der laut einem Kaufland-Kunden frisch erworbenen Kiste zeigen als MHD den 4. November 2022. © Screenshot Facebook

Kaufland reagiert auf Wut-Post von Kunde: „Das ist sehr merkwürdig“

Kaufland antwortete dem wütenden Kunden und kam dabei ganz ohne Ausrufezeichen aus. „Das ist sehr merkwürdig. Es tut uns leid, dass du scheinbar Bier mit einem abgelaufenen MHD erstanden hast“, schreibt das Social-Media-Team des Unternehmens.

Weiter heißt es, wenn er seine E-Mail-Adresse per Direktnachricht sende, könnten die Kaufland-Kollegen darauf reagieren. Und: „Weiterhin benötigen wir bitte den EAN-Code. Durch diesen können wir viele Auskünfte erlangen.“

EAN ist die Abkürzung für European Article Number. Dabei handelt es sich um „eine eindeutige und unverwechselbare Produktkennzeichnung“, wie GS1, der für die Vergabe der Nummern zuständige Zusammenschluss von Non-Profit-Organisationen, berichtet. Mit diesem Code kann dann mutmaßlich nachgeprüft werden, wo sich die Kiste mit dem abgelaufenen Bier in den vergangenen Monaten aufgehalten hat.

Video: 2022 stieg der Bierabsatz in Deutschland wieder an

Bier-Ärger für Kaufland-Kunden: Eigentlich bleibt es auch nach MHD genießbar

Grundsätzlich ist Bier übrigens auch nach dem MHD noch genießbar. Denn es entwickelt keine für den Menschen schädlichen Bakterien. Idealerweise sollte es dunkel, trocken, stehend und bei einer Temperatur zwischen zehn und 12,8 Grad gelagert werden.

Es besteht jedoch durchaus die Gefahr, dass Bier mit der Zeit seinen Geschmack verändert und deshalb lieber weggeschüttet werden sollte. Dies ist etwa möglich, wenn es dauerhaft bei Temperaturen von unter zwei Grad gelagert wird. (mg)