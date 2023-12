Ein Blick in die Geschichte zeigt, wie „woke“ kurze Haare sind

Von: Felicitas Breschendorf

Drucken Teilen

Wer sieht für die rechte Bubble männlicher aus: Miss France oder der Hinterkopf? © IMAGO/Courdji Sebastien/ABACA

Miss France 2024: Kurzhaarfrisur entfacht Debatte über Wokeness. Was wirklich dahintersteckt, zeigen Bilder bei BuzzFeed.

Mehr zum Thema 9 Bilder beweisen, wie „woke“ Frauen mit kurzen Haaren sind

Die Welt der Schönheitswettbewerbe ist in Aufruhr. Eve Gilles, die Gewinnerin des „Miss France“ 2024, hat etwas gewagt, das in der über hundertjährigen Geschichte der Misswahlen noch nie vorgekommen ist. Nein, sie hat keine provokante Rede gegen Sexismus gehalten, sondern etwas viel Schockierenderes getan – so scheint es zumindest. Gilles hat kurze Haare.



Die Reaktionen in den sozialen Medien sind heftig, insbesondere von konservativer Seite. Gilles‘ Frisur wird als Beweis für den Einfluss der „Wokeness“-Kultur gesehen. Doch stimmt das wirklich? Bilder von Frauen auf BuzzFeed zeigen, wie „woke“ kurze Haare wirklich sind.

Die Redakteurin hat diesen Artikel verfasst und anschließend zur Optimierung nach eigenem Ermessen ein KI-Sprachmodell eingesetzt. Alle Informationen wurden sorgfältig überprüft.